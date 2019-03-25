"Відкриємо всі карти?" Дан Балан ніжно вкусив Тіну Кароль в ефірі "Голосу Країни"

У мережі з'явився анонс наступного випуску шоу "Голос Країни-9", на якому співачка Тіна Кароль і музикант Дан Балан (Dan Balan) засвітилися в обіймах одне одного. Пара тренерів, про роман яких постійно говорять у ЗМІ, танцювали і посміхалися.

Крім того, Балан не просто обіймав свою колегу по проекту, але й ніжно вкусив її за плечі, чим шокував співачку та інших учасників шоу. Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі "Голос Країни".

Скріншот із відео

Також Дан Балан запитав у Кароль, чи готова вона "відкрити всі карти". Співачка відповіла, що ні, і краще "притримати "кенгурушів".

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, Дан Балан (Dan Balan), який у цьому році зайняв місце четвертого тренера "Голосу країни-9", підігрів чутки про романтичні стосунки з колегою по проекту, поп-дівою Тіною Кароль. Так, під час 8 випуску від 10 березня співак продовжив надавати знаки уваги Тіні: він підніс їй м'яку іграшку-кенгуру із запискою, а також по-джентльменському за руку провів її до крісла, після чого назвав "своєю королевою".

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