Головна Новини
28 січня • оновлено в 15:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Відкличте свої прокляття!" Ургант перервав мовчання і відповів ображеним на нього вірянам

1.1т
Читати матеріал російською

Російський ведучий Іван Ургант вперше прокоментував критику з боку православних активістів. Так, нещодавно телеведучому побажали "захворіти на рак" після того, як той нібито образив почуття віруючих.

У своєму зверненні ведучий попросив тих "відкликати свої прокляття". Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу "Вечірній Ургант".

"Відкличте свої прокляття!" Ургант перервав мовчання і відповів ображеним на нього вірянам

Скріншот з відео

Новини
"Цинізм перевершив всі межі": у РФ вимагають позбавити Урганта громадянства
"Найменше в нашій роботі ми хочемо образити когось, образити чиїсь почуття або кось особисто. Прийміть мої щирі вибачення, будь ласка, не ображайтеся. І, якщо можна, відкличте свої прокльони", - сказав Ургант.

Телеведучий додав, що відчуває гордість за те, що став першим робочим питанням для генерального прокурора РФ, до якого звернувся депутат Держдуми Микола Земцов.

Як раніше писав OBOZREVATEL, православні активісти розлютилися через колаж, який показували на початку програми: на ньому Ніколас Кейдж був зображений в образі Ісуса Христа, а навколо нього стояли Микита Михалков, Квентін Тарантіно та Стівен Спілберг.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Іван Ургант
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги