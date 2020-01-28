"Відкличте свої прокляття!" Ургант перервав мовчання і відповів ображеним на нього вірянам

Російський ведучий Іван Ургант вперше прокоментував критику з боку православних активістів. Так, нещодавно телеведучому побажали "захворіти на рак" після того, як той нібито образив почуття віруючих.

У своєму зверненні ведучий попросив тих "відкликати свої прокляття". Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу "Вечірній Ургант".

Скріншот з відео

"Найменше в нашій роботі ми хочемо образити когось, образити чиїсь почуття або кось особисто. Прийміть мої щирі вибачення, будь ласка, не ображайтеся. І, якщо можна, відкличте свої прокльони", - сказав Ургант.

Телеведучий додав, що відчуває гордість за те, що став першим робочим питанням для генерального прокурора РФ, до якого звернувся депутат Держдуми Микола Земцов.

Як раніше писав OBOZREVATEL, православні активісти розлютилися через колаж, який показували на початку програми: на ньому Ніколас Кейдж був зображений в образі Ісуса Христа, а навколо нього стояли Микита Михалков, Квентін Тарантіно та Стівен Спілберг.

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