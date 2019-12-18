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18 грудня • оновлено в 18:51
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"Від**ись від неї": Собчак зчепилася з чоловіком колишньої подруги через голе фото

2.6т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак поскандалила з чоловіком колишньої подруги, письменником Олександром Ципкіним.

Причиною послужила фотографія в Instagram, на якій відома бізнес-леді та модель Оксана Лаврентьєва позує цілком голою.

Собчак поскандалила з Ципкіним через голе фото Лаврентьєвої

Собчак поскандалила з Ципкіним через голе фото Лаврентьєвої

"Як мотивувати себе займатися спортом? Побачивши це фото, я зрозуміла, що вимотувалася у спортзалі не марно і кидати це не можна", – підписала вона під своїм знімком.

У коментарях Собчак висловилася на тему оголених фотографій знаменитостей, особливо, яким за 40 років.

Гола Оксана Лаврентьєва спровокувала скандал між чоловіком та Собчак

Гола Оксана Лаврентьєва спровокувала скандал між чоловіком та Собчак

instagram / olololnew

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"Давно помітила по фотках в "Інстаграмі" – чим більше ступінь жіночого відчаю, тим оголеніше фотки. При чому, якщо у 20 років це виглядає, як кокетлива демонстрація потенційних переваг, то в 40+ виглядає, як відчайдушний заклик "захотіть мене швидше", – написала Собчак.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

instagram / xenia_sobchak

Цей коментар зовсім не сподобався Ципкіну, який вирішив під заявою журналістки залишити гнівне повідомлення.

"Не заздри. Від**ися вже від Оксани. Ну соромно вже, ти як знедолена прихильниця їй проходу не даєш. Смішно вже. Ну не хоче вона з тобою дружити. Забудь її", – зазначив він.

"Від**ись від неї": Собчак зчепилася з чоловіком колишньої подруги через голе фото

Собчак не змусила довго чекати відповіді. Вона заявила, що Ципкін сприймає на свій рахунок те, до чого не має жодного відношення. Більш того, журналістка зазначила, що всі й без того заздрять парі.

"Від**ись від неї": Собчак зчепилася з чоловіком колишньої подруги через голе фото

Як виглядає Оксана Лаврентьєва – фото

Оксана Лаврентьєва і Олександр Ципкін

Оксана Лаврентьєва і Олександр Ципкін

instagram / olololnew

Оксана Лаврентьєва з чоловіком Олександром Ципкіним у ліжку

Оксана Лаврентьєва з чоловіком Олександром Ципкіним у ліжку

instagram / olololnew

Оксана Лаврентьєва з каре

Оксана Лаврентьєва з каре

instagram / olololnew

Оксана Лаврентьєва до стрижки

Оксана Лаврентьєва до стрижки

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Собчак зчепилася з колишньою нареченою Миколи Баскова, фотомоделлю Вікторією Лопирьовою через повідомлення дівчани у соцмережі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали фотографии фотосессія
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