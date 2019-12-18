Російська телеведуча Ксенія Собчак поскандалила з чоловіком колишньої подруги, письменником Олександром Ципкіним.
Причиною послужила фотографія в Instagram, на якій відома бізнес-леді та модель Оксана Лаврентьєва позує цілком голою.
Собчак поскандалила з Ципкіним через голе фото Лаврентьєвої
"Як мотивувати себе займатися спортом? Побачивши це фото, я зрозуміла, що вимотувалася у спортзалі не марно і кидати це не можна", – підписала вона під своїм знімком.
У коментарях Собчак висловилася на тему оголених фотографій знаменитостей, особливо, яким за 40 років.
Гола Оксана Лаврентьєва спровокувала скандал між чоловіком та Собчак
instagram / olololnew
"Давно помітила по фотках в "Інстаграмі" – чим більше ступінь жіночого відчаю, тим оголеніше фотки. При чому, якщо у 20 років це виглядає, як кокетлива демонстрація потенційних переваг, то в 40+ виглядає, як відчайдушний заклик "захотіть мене швидше", – написала Собчак.
Ксенія Собчак
instagram / xenia_sobchak
Цей коментар зовсім не сподобався Ципкіну, який вирішив під заявою журналістки залишити гнівне повідомлення.
"Не заздри. Від**ися вже від Оксани. Ну соромно вже, ти як знедолена прихильниця їй проходу не даєш. Смішно вже. Ну не хоче вона з тобою дружити. Забудь її", – зазначив він.
Собчак не змусила довго чекати відповіді. Вона заявила, що Ципкін сприймає на свій рахунок те, до чого не має жодного відношення. Більш того, журналістка зазначила, що всі й без того заздрять парі.
Як виглядає Оксана Лаврентьєва – фото
Оксана Лаврентьєва і Олександр Ципкін
instagram / olololnew
Оксана Лаврентьєва з чоловіком Олександром Ципкіним у ліжку
instagram / olololnew
Оксана Лаврентьєва з каре
instagram / olololnew
Оксана Лаврентьєва до стрижки
Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Собчак зчепилася з колишньою нареченою Миколи Баскова, фотомоделлю Вікторією Лопирьовою через повідомлення дівчани у соцмережі.
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