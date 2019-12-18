Російська телеведуча Ксенія Собчак поскандалила з чоловіком колишньої подруги, письменником Олександром Ципкіним.

Причиною послужила фотографія в Instagram, на якій відома бізнес-леді та модель Оксана Лаврентьєва позує цілком голою.

Собчак поскандалила з Ципкіним через голе фото Лаврентьєвої

"Як мотивувати себе займатися спортом? Побачивши це фото, я зрозуміла, що вимотувалася у спортзалі не марно і кидати це не можна", – підписала вона під своїм знімком.

У коментарях Собчак висловилася на тему оголених фотографій знаменитостей, особливо, яким за 40 років.

Гола Оксана Лаврентьєва спровокувала скандал між чоловіком та Собчак instagram / olololnew

"Давно помітила по фотках в "Інстаграмі" – чим більше ступінь жіночого відчаю, тим оголеніше фотки. При чому, якщо у 20 років це виглядає, як кокетлива демонстрація потенційних переваг, то в 40+ виглядає, як відчайдушний заклик "захотіть мене швидше", – написала Собчак.

Ксенія Собчак instagram / xenia_sobchak

Цей коментар зовсім не сподобався Ципкіну, який вирішив під заявою журналістки залишити гнівне повідомлення.

"Не заздри. Від**ися вже від Оксани. Ну соромно вже, ти як знедолена прихильниця їй проходу не даєш. Смішно вже. Ну не хоче вона з тобою дружити. Забудь її", – зазначив він.

Собчак не змусила довго чекати відповіді. Вона заявила, що Ципкін сприймає на свій рахунок те, до чого не має жодного відношення. Більш того, журналістка зазначила, що всі й без того заздрять парі.

Як виглядає Оксана Лаврентьєва – фото

Оксана Лаврентьєва і Олександр Ципкін instagram / olololnew

Оксана Лаврентьєва з чоловіком Олександром Ципкіним у ліжку instagram / olololnew

Оксана Лаврентьєва з каре instagram / olololnew

Оксана Лаврентьєва до стрижки

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Собчак зчепилася з колишньою нареченою Миколи Баскова, фотомоделлю Вікторією Лопирьовою через повідомлення дівчани у соцмережі.

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