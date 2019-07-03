"Відірву голову!" У Началової пригрозили шахраям-святотатцям

Помічниця трагічно загиблої співачки Юлії Началової Ганна Ісаєва пригрозила туроператорам і всім, хто наживається на смерті артистки, судом і неприємностями.

Гнівний пост вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, підкресливши, що відірве голову всім, хто перейде духовну межу.

"Попереджаю всіх і кожного, хто збирається наживатися на смерті Юлії Началової – ми будемо вас судити. Всіх, хто влаштовує туристичні панахиди, торгує землею з її могили, пропонує заїхати на місце її поховання і зарядити там водичку і таким чином використовує почуття її шанувальників, тих, хто продає в інтернеті свої послуги, експлуатуючи ім'я Началової, а заодно, всіх, хто несанкціоновано знімає фільми, роздає інтерв'ю "на свій розсуд". Я попереджаю – не грайтеся з вогнем!" – попередила Ісаєва.

Юлія Началова Instagram@isaeva.anya

За її словами, родина і спадкоємці не мовчатимуть, а суди будуть неминучими. Також Ісаєва попросила журналістів не пропонувати прес-конференції на цю тему.

"Тут і зараз я все сказала від імені прес-секретаря артистки, її батька, мами і доньки, від імені її друзів. Кінець цитати. P.S. Ставити охорону на могилі ніхто не збирається. Забороняти прохід і покладання квітів теж. І останнє, особисто від мене на моїй особистій сторінці – я обіцяю відірвати голову будь-кому, хто у своїй нелюдяності перейде людську і духовну межу! Бійтеся", – підсумувала вона.

Юлія Началова SM-news

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня повідомили, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла. Смерть артистки довго обговорювалася на провідних телеканалах Росії та в пресі. Через кілька місяців стало відомо, що Началову хочуть звести в ранг святих.

На її могили почали ходити люди, щоб взяти землю або прикластися до хреста для "зцілення". Все почалося зі скандальної програми Андрія Малахова, де заявили, ніби хрест "замироточив", а інвалід встав після відвідування могили й пішов.

Пізніше стало відомо, що туроператори продають так звані паломницькі тури на місце поховання для тих, хто хоче зцілитися або зарядити воду, крем.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!