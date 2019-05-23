"Відчувала себе приниженою": учасниця "Холостяк-9" зробила відверте зізнання

Екс-учасниця популярного романтичного шоу "Холостяк" Софія поділилася подробицями свого життя на проекті і після нього. Вона зазначила, що її часто ображали в мережі і це загартувало її характер.

Зазначимо, дівчина покинула реаліті після знайомства з батьками Микити Добриніна. Одкровеннями вона поділилася в інтерв'ю виданню "Комсомольска правда в Україні".

Софія і Микита Добринін Фото: прес-служба

"Хочу подякувати всім коментаторам, які пишуть про мене всякий бруд. Це так загартовує. Ти просто починаєш себе об'єктивно сприймати, розумієш, що це не заслужено, коли ти чуєш від когось іншого такі речі. З самооцінкою проблем вже немає. Я себе люблю! Люди, які писали про мене гидоту, навіть відзначали мою сторінку в Instagram для того, щоб я це прочитала. На початку було дуже прикро, не хотілося виходити з дому. Я відчувала себе приниженою", - сказала Софія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.