Відбулося перше засідання суду у справі Єфремова. Подробиці
У середу, 29 липня, відбулося перше попереднє слухання у справі актора Михайла Єфремова, який у червні влаштував смертельну ДТП в центрі Москви.
Артиста доставили до будівлі Пресненського суду представники правоохоронних органів. Засідання відбувалося в закритому режимі, пише РІА Новини (дивіться відео в кінці новини).
Під час слухання з'ясувалося, що Михайло Єфремов досі не дав свідчень у справі. Його адвокат Ельман Пашаєв до суду не з'явився.
Через неявку правозахисника суд ухвалив рішення продовжити слухання 30 липня. Представник сторони потерпілих Олександр Добровінський назвав неявку адвокатів неповагою до учасників процесу.
Він також звернув увагу, що Єфремов назвав себе в суді індивідуальним підприємцем, а не актором і в підсумку відмовився визнавати свою провину.
"Єфремов спочатку вину визнавав, потім відмовився", – вказав адвокат.
Під будівлею суду на артиста чекали журналісти й шанувальники. На запитання представників ЗМІ Єфремов відмовився відповідати.
Одна з жінок, яка прийшла підтримати Михайла Єфремова, поспілкувавшись із журналістами, заявила, що справа щодо ДТП з актором є "змовою", а самого Михайла в машині, яка стала фігурантом аварії, не було. Відео опублікував Telegram-канал Mash.
"Єфремова не було за кермом, його взагалі в машині не було, його привезли на іншій автівці. За кермом був каскадер від спецслужб", – висловилася фанатка.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватся" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. Згідно з цією частиною, Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.