Від Заворотнюк масово відсахнулися шанувальники: у чому причина

Користувачі в мережі почали масово відписуватися від акаунта, створеного на підтримку Анастасії Заворотнюк.
Так, як передає 7 дней, в день блог втрачає близько 500 осіб.
Анастасія Заворотнюк
Діалог UA
На думку журналістів, причина полягає в тому, що коли тільки стало відомо про хворобу актриси, користувачі поспішили підписатися на акаунт, щоб дізнаватися новини про Заворотнюк.
Однак зараз, коли стало відомо, що близькі Анастасії не мають наміру ділитися новинами про актрису і коментувати її стан, користувачі почали відписуватися.
Анастасія Заворотнюк
Instagram @a_zavorotnyuk
Втім, варто зазначити, що віддані шанувальники продовжують стежити за оновленнями на сторінці і писати слова підтримки в коментарях. Зараз за акаунтом стежить 67,5 тис підписників.
Акаунт в Instagram, створений на підтримку Анастасії Заворотнюк
скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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