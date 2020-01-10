Від Заворотнюк масово відсахнулися шанувальники: у чому причина

Користувачі в мережі почали масово відписуватися від акаунта, створеного на підтримку Анастасії Заворотнюк.

Так, як передає 7 дней, в день блог втрачає близько 500 осіб.

Анастасія Заворотнюк Діалог UA

На думку журналістів, причина полягає в тому, що коли тільки стало відомо про хворобу актриси, користувачі поспішили підписатися на акаунт, щоб дізнаватися новини про Заворотнюк.

Однак зараз, коли стало відомо, що близькі Анастасії не мають наміру ділитися новинами про актрису і коментувати її стан, користувачі почали відписуватися.

Анастасія Заворотнюк Instagram @a_zavorotnyuk

Втім, варто зазначити, що віддані шанувальники продовжують стежити за оновленнями на сторінці і писати слова підтримки в коментарях. Зараз за акаунтом стежить 67,5 тис підписників.

Акаунт в Instagram, створений на підтримку Анастасії Заворотнюк скріншот

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