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5 листопада • оновлено в 08:26
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Від Слєпакова? Зірку кіно з РФ запідозрили у вагітності

1.3т Читати матеріал російською

Шанувальники 36-річної російської актриси Світлани Ходченкової запідозрили її в вагітності. Так. багато хто звернув увагу на те, що все частіше артистка почала носити мішкуватий одяг.

Крім того, не так давно з'явилися чутки про її роман з 40-річним коміком Семеном Слєпаковим.

Слєпаков і Ходченкова

Слєпаков і Ходченкова

eg.ru

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Зараз фанати Світлани знову обговорюють її відносини з Семеном і вважають, що артистка знаходиться в цікавому положенні і все частіше запитують у актриси чи не вагітна вона.

#dayoff 🦋 .... @maxmara

Публікація від Actress / official page (@svetlana_khodchenkova)

Як раніше писав OBOZREVATEL, чутки про роман між популярним російським гумористом Семеном Слепаковим і актрисою Світланою Ходченкова отримали своє підтвердження. Так, закоханих помітили в Ермітажі, де вони цілувалися і обіймалися.

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Особи
Семен Слєпаков Світлана Ходченкова
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