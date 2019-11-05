Від Слєпакова? Зірку кіно з РФ запідозрили у вагітності

Шанувальники 36-річної російської актриси Світлани Ходченкової запідозрили її в вагітності. Так. багато хто звернув увагу на те, що все частіше артистка почала носити мішкуватий одяг.

Крім того, не так давно з'явилися чутки про її роман з 40-річним коміком Семеном Слєпаковим.

Слєпаков і Ходченкова eg.ru

Зараз фанати Світлани знову обговорюють її відносини з Семеном і вважають, що артистка знаходиться в цікавому положенні і все частіше запитують у актриси чи не вагітна вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, чутки про роман між популярним російським гумористом Семеном Слепаковим і актрисою Світланою Ходченкова отримали своє підтвердження. Так, закоханих помітили в Ермітажі, де вони цілувалися і обіймалися.

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