Від Пугачової до Depeche Mode: яка музика грала на дискотеках в СРСР

Радянська молодь дізналася про класичне поняття "дискотека" на початку 80-х років минулого століття. Тоді ці заходи мало нагадували сучасні клубні тусовки: цензура контролювала і цю сферу дозвілля.

Спочатку на дискотеках досить нечасто можна було почути західні хіти, під які відривалися в Європі і США. Про те, як проходили радянські дискотеки і під що відпочивала молодь в СРСР, розповів у своїй колонці на Live Journal білоруський блогер Максим Мирович.

Дискотека СРСР maxim-nm.livejournal.com

Як з'явилися дискотеки в СРСР

Вважається, що перша в СРСР дискотека з'явилася в Латвії – тоді нерідко модні новинки приходили першими саме в прикордонні міста і республіки.

Головна відмінність дискотеки від "танцювальних вечорів", які були популярні у молоді в 40-60-х роках в тому, що замість живого ансамблю там грали музичні записи, за зміст і черговість яких відповідав діджей (або, як тоді говорили, "диск-жокей "), нерідко з помічником.

Диск-жокей розміщувався, як правило, за окремим столиком (якщо дискотека проходила, наприклад, в ресторані) або на якому-небудь подіумі чи сцені. Записи включалися з платівок або з бобін, а пізніше – з аудіокасет. Якщо техніка була плівковою, то у диск-жокея було, як правило, два магнітофони: поки з першого магнітофона грала музика, диск-жокей готував на другому нову композицію, перемотуючи плівку на потрібний момент.

Радянська дискотека WomanWiki

Яка музика була популярна на радянських дискотеках

До початку 80-х молодь танцювала і розважалася під радянські "хіти", які ретельно перевіряла цензура. Пізніше на танцполах того часу можна було почути і зарубіжні треки, однак обов'язково діджей повинен був протягом вечора включати ще й пісні популярних в СРСР артистів.

Так, західні ансамблі звучали виключно упереміш з радянською естрадою, на кшталт Алли Пугачової і Валерія Леонтьєва.

З початком перебудови, приблизно з 1985 року цензура щодо музики ослабла, і музика на дискотеках практично повністю стала складатися з "ритмів зарубіжної естради". Популярними були такі групи, як ABBA, Modern Talking, CC-Catch, Boney M.

Пікабіа

В останні роки існування СРСР були також популярні синтпоп-команди: Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure.

Сама музична програма будувалася зазвичай так – 4-5 швидких танцювальних треків, потім один повільний, під час якого можна було запросити вподобану під час швидких танців дівчину, потім знову швидкі композиції.

Цікаво, що практично обов'язковим був "білий танець", під час якого дівчата запрошували хлопців.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як в СРСР крали зарубіжні хіти.