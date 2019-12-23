Головна Новини
23 грудня • оновлено в 08:27
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Від пацанки до сексуальної красуні: як змінилася Олена Третьякова з "Ранеток"

4.9т
Читати матеріал російською

23 грудня свій день народження відзначає російська актриса Олена Третьякова, популярність до якої прийшла після ролі в серіалі "Ранетки".

В цьому році зірці виповнюється 31 рік. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінилася актриса за п'ять років — саме стільки минуло з моменту виходу останньої серії "Ранеток".

Група "Ранетки"

Група "Ранетки"

Сплетник

Новини
Екс-"Ранетка" вийшла заміж: як сьогодні виглядає красуня

Актриса народилася в польському місті Легніца в 1988 році, проте дитинство провела в Москві. У 2005 році Третьякова стала учасницею групи "Ранетки", про яку незабаром вирішили зняти однойменний серіал.

Група "Ранетки"

Група "Ранетки"

Сплетник

Перед глядачами Олена постала звичайною школяркою, більш схожою на пацанку. Дівчинка займалася спортом і носила абсолютно не жіночний одяг, який приховував її фігуру.

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

До 2013 року Третьякова була учасницею групи "Ранетки". З трьома іншими дівчатами зірка їздила з концертами по Росії. Тисячі шанувальників не тільки приходили на виступи групи, але і намагалися повторювати стиль учасниць.

Група "Ранетки"

Група "Ранетки"

Сегодня

Зокрема, тоді багато дівчат робили собі таку ж стрижку, як у Третьякової.

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Після відходу з групи Олена представила свої сольні композиції, проте досягти такої ж популярності, як з "Ранетками", дівчині вже не вдалося.

Замість цього Третьякова стала досить успішним блогером в Instagram. За сторінкою дівчини в соцмережі стежить понад 200 тисяч підписників.

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Судячи з усього, зірка захоплюється психологією і допомагає своїм шанувальникам вирішувати проблеми.

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Примітно, що з віком змінився і зовнішній вигляд дівчини. З пацанки Олена перетворилася в сексуальну красуню.

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

У своїй соцмережі Третьякова часто ділиться відвертими фотографіями, на яких демонструє оголене тіло і шикарну фігуру.

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова

Олена Третьякова

Instagram @_lenatretyakova_

Крім того, на радість фанатам "Ранеток", актриса досі продовжує спілкуватися з деякими учасницями групи. Так, у своєму Instagram знаменитість публікує знімки з Євгенією Огурцовою, Лєрою Козловою і Нютой Байдавлетовою.

Група "Ранетки"

Група "Ранетки"

Instagram @_lenatretyakova_

Група "Ранетки"

Група "Ранетки"

Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова і Євгенія Огурцова

Олена Третьякова і Євгенія Огурцова

Instagram @_lenatretyakova_

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінилася головна героїня серіалу Катя Пушкарьова, яку зіграла актриса Неллі Уварова.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги