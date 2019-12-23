Від пацанки до сексуальної красуні: як змінилася Олена Третьякова з "Ранеток"

23 грудня свій день народження відзначає російська актриса Олена Третьякова, популярність до якої прийшла після ролі в серіалі "Ранетки".

В цьому році зірці виповнюється 31 рік. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінилася актриса за п'ять років — саме стільки минуло з моменту виходу останньої серії "Ранеток".

Група "Ранетки" Сплетник

Актриса народилася в польському місті Легніца в 1988 році, проте дитинство провела в Москві. У 2005 році Третьякова стала учасницею групи "Ранетки", про яку незабаром вирішили зняти однойменний серіал.

Група "Ранетки" Сплетник

Перед глядачами Олена постала звичайною школяркою, більш схожою на пацанку. Дівчинка займалася спортом і носила абсолютно не жіночний одяг, який приховував її фігуру.

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

До 2013 року Третьякова була учасницею групи "Ранетки". З трьома іншими дівчатами зірка їздила з концертами по Росії. Тисячі шанувальників не тільки приходили на виступи групи, але і намагалися повторювати стиль учасниць.

Група "Ранетки" Сегодня

Зокрема, тоді багато дівчат робили собі таку ж стрижку, як у Третьякової.

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Після відходу з групи Олена представила свої сольні композиції, проте досягти такої ж популярності, як з "Ранетками", дівчині вже не вдалося.

Замість цього Третьякова стала досить успішним блогером в Instagram. За сторінкою дівчини в соцмережі стежить понад 200 тисяч підписників.

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Судячи з усього, зірка захоплюється психологією і допомагає своїм шанувальникам вирішувати проблеми.

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Примітно, що з віком змінився і зовнішній вигляд дівчини. З пацанки Олена перетворилася в сексуальну красуню.

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

У своїй соцмережі Третьякова часто ділиться відвертими фотографіями, на яких демонструє оголене тіло і шикарну фігуру.

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Крім того, на радість фанатам "Ранеток", актриса досі продовжує спілкуватися з деякими учасницями групи. Так, у своєму Instagram знаменитість публікує знімки з Євгенією Огурцовою, Лєрою Козловою і Нютой Байдавлетовою.

Група "Ранетки" Instagram @_lenatretyakova_

Група "Ранетки" Instagram @_lenatretyakova_

Олена Третьякова і Євгенія Огурцова Instagram @_lenatretyakova_

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінилася головна героїня серіалу Катя Пушкарьова, яку зіграла актриса Неллі Уварова.

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