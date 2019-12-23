Від пацанки до сексуальної красуні: як змінилася Олена Третьякова з "Ранеток"

23 грудня свій день народження відзначає російська актриса Олена Третьякова, популярність до якої прийшла після ролі в серіалі "Ранетки".
В цьому році зірці виповнюється 31 рік. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінилася актриса за п'ять років — саме стільки минуло з моменту виходу останньої серії "Ранеток".
Група "Ранетки"
Сплетник
Актриса народилася в польському місті Легніца в 1988 році, проте дитинство провела в Москві. У 2005 році Третьякова стала учасницею групи "Ранетки", про яку незабаром вирішили зняти однойменний серіал.
Група "Ранетки"
Сплетник
Перед глядачами Олена постала звичайною школяркою, більш схожою на пацанку. Дівчинка займалася спортом і носила абсолютно не жіночний одяг, який приховував її фігуру.
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
До 2013 року Третьякова була учасницею групи "Ранетки". З трьома іншими дівчатами зірка їздила з концертами по Росії. Тисячі шанувальників не тільки приходили на виступи групи, але і намагалися повторювати стиль учасниць.
Група "Ранетки"
Сегодня
Зокрема, тоді багато дівчат робили собі таку ж стрижку, як у Третьякової.
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Після відходу з групи Олена представила свої сольні композиції, проте досягти такої ж популярності, як з "Ранетками", дівчині вже не вдалося.
Замість цього Третьякова стала досить успішним блогером в Instagram. За сторінкою дівчини в соцмережі стежить понад 200 тисяч підписників.
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Судячи з усього, зірка захоплюється психологією і допомагає своїм шанувальникам вирішувати проблеми.
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Примітно, що з віком змінився і зовнішній вигляд дівчини. З пацанки Олена перетворилася в сексуальну красуню.
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
У своїй соцмережі Третьякова часто ділиться відвертими фотографіями, на яких демонструє оголене тіло і шикарну фігуру.
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова
Instagram @_lenatretyakova_
Крім того, на радість фанатам "Ранеток", актриса досі продовжує спілкуватися з деякими учасницями групи. Так, у своєму Instagram знаменитість публікує знімки з Євгенією Огурцовою, Лєрою Козловою і Нютой Байдавлетовою.
Група "Ранетки"
Instagram @_lenatretyakova_
Група "Ранетки"
Instagram @_lenatretyakova_
Олена Третьякова і Євгенія Огурцова
Instagram @_lenatretyakova_
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінилася головна героїня серіалу Катя Пушкарьова, яку зіграла актриса Неллі Уварова.
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