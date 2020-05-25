"Від пацанки до панянки": стало відомо ім'я переможниці
У понеділок, 25 травня, о 19:00 на Новому каналі відбувся фінал реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". Так, його переможницею стала Євгенія Мазур.
Дівчина отримала звання головної панянки, 100 тисяч гривень і золоту брошку Фенікса. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як змінюнилася Мазур за час проєкту.
Євгенії Мазур 19 років і вона родом з Вінниці. До проєкту дівчина чотири роки вживала наркотики, а також заробляла на ігрових автоматах.
Коли мама Жені зізналася їй в тому, що її батько помер від передозування – для дівчини це стало справжнім шоком. Вона зрозуміла, що не хоче повторити долю батька. Тому на проєкт "Від пацанки до панянки" Мазур прийшла, щоб позбутися залежності та змінити життєві пріоритети.
На шоу Євгенія пройшла нелегкий шлях змін. Вона змогла примиритися з минулим, відпустити образи, які не давали їй жити спокійно, і пробачила собі власні помилки. А головне – перестала вживати наркотики.
"Вона попрацювала над собою трохи більше інших. Був момент, коли Женя занурилася в себе і зробила правильні висновки. Найбільша її перемога – відмова від наркотиків, на які вона ґрунтовно присіла. Вся команда важко переживала її ломки, емоційні перепади, численні виклики швидких. За грубою "пацанкою" ховалася добра дівчина, яка здатна сформулювати свою думку і бажає стати лідером", – сказала директорка школи леді Тетяна Мокріді.
Нагадаємо, у фінал шоу "Від пацанки до панянки" за перемогу боролися чотири дівчини – Євгенія Мазур, Юлія Чигринець, Анастасія Іваненко та Віторія Альохіна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше героїня популярного реаліті "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Вікторія Кошутіна розповіла, що не виходить з дому через страх розправи, адже їй постійно погрожують.