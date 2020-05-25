"Від пацанки до панянки": стало відомо ім'я переможниці

У понеділок, 25 травня, о 19:00 на Новому каналі відбувся фінал реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". Так, його переможницею стала Євгенія Мазур.

Дівчина отримала звання головної панянки, 100 тисяч гривень і золоту брошку Фенікса. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як змінюнилася Мазур за час проєкту.

Євгенія Мазур стала переможницею шоу "Від пацанки до панянки" Фото: novy.tv

Євгенії Мазур 19 років і вона родом з Вінниці. До проєкту дівчина чотири роки вживала наркотики, а також заробляла на ігрових автоматах.

Євгенія Мазур Фото: instagram/mongolo4ka_

Коли мама Жені зізналася їй в тому, що її батько помер від передозування – для дівчини це стало справжнім шоком. Вона зрозуміла, що не хоче повторити долю батька. Тому на проєкт "Від пацанки до панянки" Мазур прийшла, щоб позбутися залежності та змінити життєві пріоритети.

Євгенія Мазур Фото: instagram/mongolo4ka_

На шоу Євгенія пройшла нелегкий шлях змін. Вона змогла примиритися з минулим, відпустити образи, які не давали їй жити спокійно, і пробачила собі власні помилки. А головне – перестала вживати наркотики.

Євгенія Мазур Фото: instagram/mongolo4ka_

Євгенія Мазур Фото: instagram/mongolo4ka_

"Вона попрацювала над собою трохи більше інших. Був момент, коли Женя занурилася в себе і зробила правильні висновки. Найбільша її перемога – відмова від наркотиків, на які вона ґрунтовно присіла. Вся команда важко переживала її ломки, емоційні перепади, численні виклики швидких. За грубою "пацанкою" ховалася добра дівчина, яка здатна сформулювати свою думку і бажає стати лідером", – сказала директорка школи леді Тетяна Мокріді.

Юлія Чигринець, Вікторія Альохіна, Євгенія Мазур і Анастасія Іваненко Фото: instagram/patsankapanyanka

Нагадаємо, у фінал шоу "Від пацанки до панянки" за перемогу боролися чотири дівчини – Євгенія Мазур, Юлія Чигринець, Анастасія Іваненко та Віторія Альохіна.

Євгенія Мазур Фото: instagram/patsankapanyanka

Анастасія Іваненко, Євгенія Мазур, Юлія Чигринець і Вікторія Альохіна Фото: instagram/patsankapanyanka

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше героїня популярного реаліті "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Вікторія Кошутіна розповіла, що не виходить з дому через страх розправи, адже їй постійно погрожують.