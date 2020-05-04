Від "Не пари" до весілля: як розвивалися стосунки Каменських і Потапа
Українська співачка Настя Каменських в понеділок, 4 травня, відзначає свій день народження. Артистці виповнюється 33 роки.
Так, вона прославилася як учасниця дуету "Потап і Настя", який в жовтні 2017 року оголосив про паузу. Однак справжньою сенсацією стало те, що в травні 2019 року Каменських вийшла заміж за колегу по цеху Олексія Потапенка. Знаменитості довгі роки приховували роман від громадськості та зважилися офіційно розповісти про свої стосунки лише в день весілля.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує згадати, як розвивалися відносини Каменських та Потапа з моменту заснування харизматичного дуету.
Музиканти познайомилися в далекому 2006 році. Потап шукав вокалістку, яка виконувала б йому приспіви. І одного разу друг порадив йому звернути увагу на Настю.
"У мого товариша була співачка, власне, нею і виявилася Настя. Він ніяк не міг її розкрутити, ось і запропонував мені записати з нею пісню. Ми зустрілися, я подивився на Настю, і вона мені відразу не сподобалася. Я відмовився з нею будь-що робити та продовжив пошуки", – розповідав Потап.
Втім, пізніше артист вирішив спробувати співпрацювати з Настею, так і з'явилася на світ пісня "Без любові", яка відразу ж стала хітом. Незабаром артистів разом стали запрошувати на виступи. Саме тоді обидва прийняли рішення виступати в дуеті як група "Потап і Настя".
Тоді про почуття між Потапом і Настею мови й не йшло. Адже вони просто не переносили один одного і постійно сварилися. А їхні пісні були не про кохання, а про те, що вони "не пара".
"За сценою ми в прямому сенсі один одного посилали. І в студіях по кілька місяців не могли записувати пісні, тому що просто не знаходили спільної мови! Приходила Настя, влаштовувала істерику, я на неї кричав, виганяв зі студії, потім переписував мільйон разів. Я не знаю, як не розпався дует. Дивом він зберігся, тому що емоційно, звичайно, весь час було навантажений", – ділився Олексій.
До того ж, Потапенко в той час був одружений з продюсеркою Іриною Горовою, яка у 2008 році народила йому сина.
Однак чим популярніший ставала група, тим частіше стали з'являтися чутки про службовий роман Потапа і Насті. Сенсацією стали фото та відео парочки під час спільного відпочинку на Кубі. Молодих людей, дуже схожих на продюсера та співачку, зняли туристи. Парочка, тримаючись за руки, прогулювалася по пляжу, цілувалася і не приховувала своїх почуттів.
Тоді Потап і Настя категорично спростовували свої відносини. Підтримала чоловіка й Ірина Горова, заявивши, що більше здивувалася б, якби Олексій цілувався з хлопцем.
Пізніше з'ясувалося, що насправді Олексій з Іриною п'ять років приховували розлучення, демонструючи на публіці гармонійну пару. І зараз вони зберегли дружні стосунки, разом ведуть бізнес і виховують сина.
Зазначимо, що до 2016 року "Потап і Настя" активно виступали разом. Тоді ж вони поїхали в великий всесвітній тур "Золоті кити" до ювілею створення дуету. Але вже у 2017 році парочка шокувала шанувальників заявою про припинення спільної діяльності.
Тоді багато хто запідозрив, що артисти поставили дует "на паузу" через вагітність Каменських. Але, як виявилося, тоді йшлося про сольні проєкти зірок, які вони почали під псевдонімами NK і ПТП.
У 2017 році Каменських і Потапа все частіше стали помічати разом, попри те, що вони поставили дует "на паузу" і почали виступати сольно. Це спровокувало нову хвилю чуток про їхній роман. Наприклад, у вересні 2018 року артисти похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії.
Також кілька разів шанувальники помічали на пальці Насті обручку. Фанати навіть припускали, що парочка відправилася в США, щоб таємно одружитися. Але артисти продовжували тримати інтригу.
Навіть коли в ЗМІ з'явилася інформація про весілля та в розпорядження журналістів потрапили зашифровані запрошення, артисти не поспішали коментувати подію. Всі крапки над "і" розставили тільки в день весілля – перед церемонією Потап випустив зворушливий кліп "Константа", в якому зізнався Насті в коханні.
Довгоочікуване весілля Олексія Потапенка та Насті Каменських відбулося 23 травня 2019 року. Про те, де проходив захід, хто був присутній та інші подробиці – читайте тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенко, на якому були присутні більше сотні гостей та знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Після цього Каменських запідозрили у вагітності, хоча вона зізналася, що набрала вагу під час медового місяця.
Незабаром Настя Каменських зізналася, що дуже хотіла б зараз знаходитися в цікавому положенні.