Від "Не пари" до весілля: як розвивалися стосунки Каменських і Потапа

Українська співачка Настя Каменських в понеділок, 4 травня, відзначає свій день народження. Артистці виповнюється 33 роки.

Так, вона прославилася як учасниця дуету "Потап і Настя", який в жовтні 2017 року оголосив про паузу. Однак справжньою сенсацією стало те, що в травні 2019 року Каменських вийшла заміж за колегу по цеху Олексія Потапенка. Знаменитості довгі роки приховували роман від громадськості та зважилися офіційно розповісти про свої стосунки лише в день весілля.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує згадати, як розвивалися відносини Каменських та Потапа з моменту заснування харизматичного дуету.

Потап і Настя Каменських Фото: Instagram/potupinastyaf

Музиканти познайомилися в далекому 2006 році. Потап шукав вокалістку, яка виконувала б йому приспіви. І одного разу друг порадив йому звернути увагу на Настю.

"У мого товариша була співачка, власне, нею і виявилася Настя. Він ніяк не міг її розкрутити, ось і запропонував мені записати з нею пісню. Ми зустрілися, я подивився на Настю, і вона мені відразу не сподобалася. Я відмовився з нею будь-що робити та продовжив пошуки", – розповідав Потап.

Потап і Настя Каменських Фото: clutch.ua

Втім, пізніше артист вирішив спробувати співпрацювати з Настею, так і з'явилася на світ пісня "Без любові", яка відразу ж стала хітом. Незабаром артистів разом стали запрошувати на виступи. Саме тоді обидва прийняли рішення виступати в дуеті як група "Потап і Настя".

Настя Каменських і Потап Фото: uznayvse.ru

Тоді про почуття між Потапом і Настею мови й не йшло. Адже вони просто не переносили один одного і постійно сварилися. А їхні пісні були не про кохання, а про те, що вони "не пара".

Настя Каменських і Потап Фото: uznayvse.ru

"За сценою ми в прямому сенсі один одного посилали. І в студіях по кілька місяців не могли записувати пісні, тому що просто не знаходили спільної мови! Приходила Настя, влаштовувала істерику, я на неї кричав, виганяв зі студії, потім переписував мільйон разів. Я не знаю, як не розпався дует. Дивом він зберігся, тому що емоційно, звичайно, весь час було навантажений", – ділився Олексій.

До того ж, Потапенко в той час був одружений з продюсеркою Іриною Горовою, яка у 2008 році народила йому сина.

Потап та Ірина Горова Фото: uznayvse.ru

Потап з Іриною Горовою, сином і прийомною донькою Фото: tochka.net

Однак чим популярніший ставала група, тим частіше стали з'являтися чутки про службовий роман Потапа і Насті. Сенсацією стали фото та відео парочки під час спільного відпочинку на Кубі. Молодих людей, дуже схожих на продюсера та співачку, зняли туристи. Парочка, тримаючись за руки, прогулювалася по пляжу, цілувалася і не приховувала своїх почуттів.

Потап і Настя Каменських Фото: ivona.bigmir.net

Потап і Настя Каменських Фото: ТСН

Тоді Потап і Настя категорично спростовували свої відносини. Підтримала чоловіка й Ірина Горова, заявивши, що більше здивувалася б, якби Олексій цілувався з хлопцем.

Пізніше з'ясувалося, що насправді Олексій з Іриною п'ять років приховували розлучення, демонструючи на публіці гармонійну пару. І зараз вони зберегли дружні стосунки, разом ведуть бізнес і виховують сина.

Потап та Ірина Горова Фото: tv.ua

Зазначимо, що до 2016 року "Потап і Настя" активно виступали разом. Тоді ж вони поїхали в великий всесвітній тур "Золоті кити" до ювілею створення дуету. Але вже у 2017 році парочка шокувала шанувальників заявою про припинення спільної діяльності.

Потап і Настя Каменських Фото: stuki-druki.com

Потап і Настя Каменських в турі "Золоті кити" Фото: ivona.bigmir.net

Тоді багато хто запідозрив, що артисти поставили дует "на паузу" через вагітність Каменських. Але, як виявилося, тоді йшлося про сольні проєкти зірок, які вони почали під псевдонімами NK і ПТП.

Настю Каменських запідозрили у вагітності Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (ПТП)

У 2017 році Каменських і Потапа все частіше стали помічати разом, попри те, що вони поставили дует "на паузу" і почали виступати сольно. Це спровокувало нову хвилю чуток про їхній роман. Наприклад, у вересні 2018 року артисти похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії.

Настя Каменських і Потап Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських і Потап в Майамі

Також кілька разів шанувальники помічали на пальці Насті обручку. Фанати навіть припускали, що парочка відправилася в США, щоб таємно одружитися. Але артисти продовжували тримати інтригу.

Настя Каменських з обручкою на пальці Фото: instagram/kamenskux

Навіть коли в ЗМІ з'явилася інформація про весілля та в розпорядження журналістів потрапили зашифровані запрошення, артисти не поспішали коментувати подію. Всі крапки над "і" розставили тільки в день весілля – перед церемонією Потап випустив зворушливий кліп "Константа", в якому зізнався Насті в коханні.

Настя Каменських і Потап Фото: instagram/kamenskux

Довгоочікуване весілля Олексія Потапенка та Насті Каменських відбулося 23 травня 2019 року. Про те, де проходив захід, хто був присутній та інші подробиці – читайте тут.

Весілля Насті Каменських і Потапа Фото: instagram/potupinastyaf

Весілля Насті Каменських і Потапа Фото: instagram/potupinastyaf

Весілля Насті Каменських і Потапа Фото: instagram/potupinastyaf

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