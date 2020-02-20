Від КВН до жартів про Зеленського: чим прославився 41-річний Дмитро Хрустальов

Зірка КВН і Comedy Club, один з ведучих шоу "Вечірній Ургант" Дмитро Хрустальов 20 лютого відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 41 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив пригадати, яким був шлях артиста до слави і чому він вирішив пожартувати над президентом України Володимиром Зеленським (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Хрустальов фото: vladtime.ru

Дмитро Хрустальов народився 20 лютого 1979 року в Санкт-Петербурзі (тоді Ленінград).

З 1998 року він виступав за команду КВН "Збірна Санкт-Петербурга", був її капітаном.

Дмитро Хрустальов у молодості фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

У складі команди Дмитро Хрустальов отримав безліч нагород, неодноразово стаючи фіналістом Вищої Ліги.

У КВН Хрустальов запам'ятався своїми пародіями на президента Росії Володимира Путіна.

У 2007 році гуморист став учасником програми Comedy Club на ТНТ в дуеті "Митя і Вітя" з Віктором Васильєвим.

З 2008 по 2014 рік Дмитро Хрустальов був ведучим шоу Comedy Woman і його єдиним чоловіком, а в 2013 році став співведучим Івана Урганта в програмі "Вечірній Ургант" на "Першому каналі" Росії.

Артист є ведучим багатьох інших проектів на телебаченні Росії, також він активно грає в кіно і театрі. Так, він став зіркою комедійних фільмів "Найкращий фільм 2" (2009), "Вагітний" (2011), "Однокласниці" (2016) і багатьох інших.

Крім того, з 2018 року Хрустальов є членом Опікунської ради благодійного фонду, який надає допомогу дітям з хворобами нервової системи.

Дмитро Хрустальов фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

А в грудні 2019 року Дмитро Хрустальов разом з Іваном Ургантом в ефірі програми "Вечірній Ургант" пожартував про перше так зване "повноцінне" інтерв'ю президента України Володимира Зеленського каналу "Росія 1".

Так, Ургант і Хрустальов розіграли діалог, у якому зробили відсилання до слів Зеленського. Ургант почав передачу з того, що запитав Хрустальова, як пройшли його вихідні.

У відповідь Хрустальов розповів про поїздку до родичів дівчини, а також про те, що перша зустріч пройшла добре, "піднімали дуже важливі питання". Потім ведучий додав: "Головне – покладено початок спілкуванню". "Спасибі, Мітю, за це "розгорнуте" інтерв'ю", – пожартував Ургант.

Відомо, що президент України схожими фразами відповідав на питання російських журналістів після Нормандської зустрічі в Парижі. "Головне, що ми всі почали спілкуватися", – сказав він тоді.

Слова Зеленського "Росія 1" анонсувала як "перше повноцінне інтерв'ю", однак насправді воно тривало менше хвилини і виявилося сумбурною відповіддю на пару питань. Ймовірно, саме така подача інформації російським каналом стала приводом для жартів.

Дмитро Хрустальов фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

Дмитро Хрустальов "Комсомольська правда"

Дмитро Хрустальов фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

Дмитро Хрустальов і Віктор Васильєв фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

Дмитро Хрустальов wikipedia.org

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Дмитро Хрустальов таємно одружився на своїй коханій – 29-річній співачці, учасниці проекту "Хочу в "ВИА Гру" Марії Гончарук.

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