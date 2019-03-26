"Від кого дитина?" Ксенію Собчак запідозрили у вагітності

Російську журналістку і ведучу Ксенію Собчак, яка нещодавно оголосила про розставання з актором Максимом Віторганом, запідозрили у новій вагітності.

Приводом послужила фотографія, яку зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, на ній Собчак позувала стоячи боком до камери, і у неї можна розгледіти помітний животик.

"Схід сонця з Річардом", — підписала знімок Ксенія.

Зазначимо, що користувачі мережі бурхливо відреагували на публікацію Собчак. Вони стали гадати, хто ж батько її майбутньої дитини.

"Ксюша, на якому місяці?", "Ксенія вагітна від Богомолова", "Зараз знову будуть всі писати, що вагітна", "А може дитина від Віторгана? Їх бачили недавно разом", "Ніколи не повірю, що ви від Богомолова вагітні. Хоча, все може бути","Від кого дитина, Ксенія?", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська журналістка Ксенія Собчак, яка нещодавно оголосила про розставання з актором Максимом Віторганом, провела вечір в компанії колишнього чоловіка. Так, вона відвідала прем'єру вистави, в якій він грав.

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