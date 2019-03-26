"Від кого дитина?" Ксенію Собчак запідозрили у вагітності

Російську журналістку і ведучу Ксенію Собчак, яка нещодавно оголосила про розставання з актором Максимом Віторганом, запідозрили у новій вагітності.
Приводом послужила фотографія, яку зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, на ній Собчак позувала стоячи боком до камери, і у неї можна розгледіти помітний животик.
"Схід сонця з Річардом", — підписала знімок Ксенія.
Навколо стільки солодко усміхнених, ідеально "хороших", "товариських" і "правильних" людей. Вони не лаються матом, що не Хабаля, що не скандалять, не перетинають "подвійних суцільних", не зривають плани, чемні, "професійні", "вміють дружити" і посміхатися. Їх не терзають монстри сумнівів. Вони, ці ідеальні люди, не припускаються помилок. Вони взагалі все роблять середньо, але дуже добротно. І посміхаються, і ляскають тебе по плечу ... За те й улюблені. У цьому велика брехня нашого життя. Здаєшся милим і добрим? Тобі пробачать майже все. Ти ж відразу потрапляєш в номінацію "хороша людина, треба підтримати" ... Хороший-в сенсі що сірий, убогий, безпечний і, відповідно, затишний для моєї самооцінки. Поруч з таким будь-яка посередність відчуває себе "на висоті". Жахливо несправедливо, але факт. Більшість людей не люблять тих, хто вміє і любить виебиваться. Виебиваться в мистецтві, в житті, в кіно, завжди і всюди))))! Вони не готові на це дивитися як на чисте мистецтво, вони бачать в цій дії підтвердження власної убогості. "Вискочка" називають таких, "У нього / неї окрему думку?" - і тягнуть-потягнуть за лацкани піджака щоб назад тягнути в своє болото.
Зазначимо, що користувачі мережі бурхливо відреагували на публікацію Собчак. Вони стали гадати, хто ж батько її майбутньої дитини.
"Ксюша, на якому місяці?", "Ксенія вагітна від Богомолова", "Зараз знову будуть всі писати, що вагітна", "А може дитина від Віторгана? Їх бачили недавно разом", "Ніколи не повірю, що ви від Богомолова вагітні. Хоча, все може бути","Від кого дитина, Ксенія?", — прокоментували люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська журналістка Ксенія Собчак, яка нещодавно оголосила про розставання з актором Максимом Віторганом, провела вечір в компанії колишнього чоловіка. Так, вона відвідала прем'єру вистави, в якій він грав.
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