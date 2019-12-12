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12 грудня • оновлено в 11:13
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Від Кіркорова? У мережі звернули увагу на зовнішність дочки російської співачки

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Російська співачка Анастасія Стоцька показала фотографію своєї дворічної дочки Віри, яка дуже схожа на Філіпа Кіркорова.

Так, знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Моя красуня. Моє диво, моя витівниця, принцеса моя, як же ти нас смішиш і радуєшь", —підписала кадр Стоцька.

Анастасія Стоцька та Філіп Кіркоров

Анастасія Стоцька та Філіп Кіркоров

ТСН

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Однак в коментарях під фотографією деякі підписники почали обговорювати зовнішню схожість Віри і Кіркорова.

Від Кіркорова? У мережі звернули увагу на зовнішність дочки російської співачки
Дочка Анастасії Стоцької Віра

Дочка Анастасії Стоцької Віра

Інстаграм

Масла у вогонь підливає і той факт, що кілька років тому Стоцькій приписували роман з поп-королем.

Філіп Кіркоров та Анастасія Стоцька

Філіп Кіркоров та Анастасія Стоцька

КП

Втім, сама Анастасія чутки спростовує. Більш того, в інтерв'ю для шоу Алли Довлатової співачка навіть жартома зізналася:

"Людям хочеться думати так. Така психологія людини. Мій чоловік схожий на Філіпа, я схожа на Філіпа. Мій тато чимось схожий на Філіпа. Люди пишуть під кожним фото з моїми дітьми: мовляв ДНК-тест не потрібен, зрозуміло, хто батько . Це не закінчується. Коли я без настрою, можу написати, мовляв, так — діти Філіпа Кіркорова".

Анастасія Стоцька з дітьми

Анастасія Стоцька з дітьми

Інстаграм

Анастасія Стоцька з дітьми

Анастасія Стоцька з дітьми

Інстаграм

Дочка Анастасії Стоцької

Дочка Анастасії Стоцької

Інстаграм

Раніше російський композитор Ігор Крутий зняв на відео зворушливу зустріч співаків Філіпа Кіркорова та Сергія Лазарєва, під час якої король російської естради поцілував фіналіста Євробачення.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
Філіп Кіркоров Анастасія Стоцька
Місце
Росія
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