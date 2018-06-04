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Від ДТП до самогубства: як помирали перші красуні світу

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Новина про загибель в ДТП "Місіс світу-2018" Санії Шакірової облетіла весь світ. Але це далеко не перший трагічний випадок серед дівчат, які ставали переможницями конкурсів краси.

У липні минулого року 22-річна переможниця конкурсу "Міс Киргизстан" Жибек Нукеєва померла після тривалої хвороби, пише Life.ru. У Жибек залишився 8-місячний син.

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Також в 2017 році в жіночому гуртожитку знайшли тіло 21-річної Келії Нельсон. Вона була переможницею конкурсів "Міс Альянс" і "Міс Чадрон". Крім того, планувала виступити на конкурсі "Міс Небраска".

Поліція заявила, що дівчина наклала на себе руки. Інші версії навіть не розглядалися.

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Влітку 2010 року зафіксували ще одне самогубство. Йдеться про 37-річну модель Вівек Бабаджі. Її тіло знайшли в квартирі в Мумбаї. Вона ставала володаркою титулів "Міс світу - Маврикій-1993" і "Міс Всесвіт - Маврикій-1994".

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Восени 2014 року світ шокувала ще одна смерть. Бойфренд сестри "Міс Гондурас - 2014" Плутарко Руїс заявив, що з ревнощів убив свою подругу Софію Трінідат її сестру Марію Хосе Альварадо, переможницю конкурсу краси. Причиною вбивства стали ревнощі.

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У 2016 році після тривалої хвороби у військовому госпіталі міста Манагуа померла "Міс Нікарагуа - 2014" 22-річна Юмара Лопес. Дівчині стало погано після повернення з конкурсу "Міс світу" в Лондоні. Але тоді лікарі поставили неправильний діагноз. Коли модель знову звернулася до медиків - було вже пізно. Лікування не допомогло.

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У серпні 2016 року учениця австралійської середньої школи і фіналістка конкурсу краси "Міс світу - 2016" 17-річна Еліс Міллер-Кеннеді померла після страшного ДТП. За її життя лікарі боролися близько тижня, але врятувати так і не змогли.

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У 1996 році на конкурсі "Міс Росія" перемогла 16-річна Олександра Петров а з Чебоксар. Вона відразу ж стала дуже популярною і затребуваною - отримала титул "Людина року", боролася за "Міс Всесвіт". Але в 2000 році, потрапивши в компанію з місцевим авторитетом, була поранена кілером. Померла від втрати крові, за 2 дні до свого 20-річчя.

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Ще одна фіналістка конкурсу "Міс Росія" 1996 року Світлана Котова була убита в Греції в 97-му році. Вона стала свідком вбивства свого коханого - кілера Олександра Солоніка. Тіло Котової знайшли розчленованим у валізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, в Нью-Йорку у віці 47 років трагічно загинула екс-модель Playboy Стефані Адамс, випавши разом з 7-річною дитиною з 25-го поверху.

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