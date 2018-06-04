Від ДТП до самогубства: як помирали перші красуні світу

Новина про загибель в ДТП "Місіс світу-2018" Санії Шакірової облетіла весь світ. Але це далеко не перший трагічний випадок серед дівчат, які ставали переможницями конкурсів краси.

У липні минулого року 22-річна переможниця конкурсу "Міс Киргизстан" Жибек Нукеєва померла після тривалої хвороби, пише Life.ru. У Жибек залишився 8-місячний син.

Також в 2017 році в жіночому гуртожитку знайшли тіло 21-річної Келії Нельсон. Вона була переможницею конкурсів "Міс Альянс" і "Міс Чадрон". Крім того, планувала виступити на конкурсі "Міс Небраска".

Поліція заявила, що дівчина наклала на себе руки. Інші версії навіть не розглядалися.

Влітку 2010 року зафіксували ще одне самогубство. Йдеться про 37-річну модель Вівек Бабаджі. Її тіло знайшли в квартирі в Мумбаї. Вона ставала володаркою титулів "Міс світу - Маврикій-1993" і "Міс Всесвіт - Маврикій-1994".

Восени 2014 року світ шокувала ще одна смерть. Бойфренд сестри "Міс Гондурас - 2014" Плутарко Руїс заявив, що з ревнощів убив свою подругу Софію Трінідат її сестру Марію Хосе Альварадо, переможницю конкурсу краси. Причиною вбивства стали ревнощі.

У 2016 році після тривалої хвороби у військовому госпіталі міста Манагуа померла "Міс Нікарагуа - 2014" 22-річна Юмара Лопес. Дівчині стало погано після повернення з конкурсу "Міс світу" в Лондоні. Але тоді лікарі поставили неправильний діагноз. Коли модель знову звернулася до медиків - було вже пізно. Лікування не допомогло.

У серпні 2016 року учениця австралійської середньої школи і фіналістка конкурсу краси "Міс світу - 2016" 17-річна Еліс Міллер-Кеннеді померла після страшного ДТП. За її життя лікарі боролися близько тижня, але врятувати так і не змогли.

У 1996 році на конкурсі "Міс Росія" перемогла 16-річна Олександра Петров а з Чебоксар. Вона відразу ж стала дуже популярною і затребуваною - отримала титул "Людина року", боролася за "Міс Всесвіт". Але в 2000 році, потрапивши в компанію з місцевим авторитетом, була поранена кілером. Померла від втрати крові, за 2 дні до свого 20-річчя.

Ще одна фіналістка конкурсу "Міс Росія" 1996 року Світлана Котова була убита в Греції в 97-му році. Вона стала свідком вбивства свого коханого - кілера Олександра Солоніка. Тіло Котової знайшли розчленованим у валізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, в Нью-Йорку у віці 47 років трагічно загинула екс-модель Playboy Стефані Адамс, випавши разом з 7-річною дитиною з 25-го поверху.