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2 червня • оновлено в 14:08
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Від батька Фріске вимагають повернути борг на лікування співачки: він відмовляється виплачувати суму

3.2т
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Батько покійної співачки Жанни Фріске Володимир вирішив оскаржити рішення Перовського суду за позовом, пов'язаним з його боргом перед "Русфондом".

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, у 2017 році з Володимира Фріске було стягнуто близько 14 мільйонів рублів в рахунок тієї суми, яку він у 2014 році отримав від благодійної організації на лікування співачки. Однак служба судових приставів стала вимагати, щоб він сплатив також збір на суму 1 мільйон 518 тисяч рублів.

Володимир Фріске

Володимир Фріске

Фото: РИА Новости

Тоді чоловік попросив зменшити суму збору на 379 тисяч, посилаючись на скрутне матеріальне становище та інвалідність. Перовський суд відмовив батьку Фріске, однак він не планує погоджуватися з даним рішенням.

Жанна Фріске з батьком Володимиром

Жанна Фріске з батьком Володимиром

Фото: vokrug.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько покійної співачки Жанни Фріске жорстко висловився про колишнього чоловіка доньки Дмитра Шепелєва.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Жанна Фріске Володимир Фріске
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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