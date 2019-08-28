"Вічно п'яні": Пугачова і Вайкуле викликали подив у мережі

Російська співачка Алла Пугачова зі своєю колегою і подругою Лаймою Вайкуле викликали подив у шанувальників.

Максим Галкін зняв на відео, як жінки реготали з виступу Світлани Лободи з композицією "Живи спокійно, країно" на фестивалі "Нова хвиля", але не всі це зрозуміли (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Пугачова і Вайкуле посміялися з Лободи

Так, Вайкуле заявила "Живи спокійно країно", викликавши сміх Пугачової. Примадонна попросила її "не починати", тому що "не треба говорити про це". Після нестримного сміху вони все ж зосередилися на тому, що їх знімає Галкін.

"Живи спокійно, країно. Тепер у нас іще одна. Всі знають... Власне, і вистачить", – завершила відео Пугачова.

Алла Пугачова і Лайма Вайкуле регочуть з Лободи Кадр із відео

У коментарях деякі зрозуміли, що регіт був викликаний виступом Лободи. Хоча багато хто все ж залишилися здивовані.

"У Пугачової пісня звучала як жарт, іронія, як спектакль, а Лобода виконала з таким пафосом і вульгарним шоу, що одне суцільне "фі". Тому зрозуміло їхнє з Лаймою "хі -хі", "Дами, що ви курите? Так заразливо смієтеся", "Вічно п'яні", "Ледве кажуть, ледве на ногах", "Мені здається, вони завжди напідпитку. Бабки рулять", "Як не подивлюся, чи то прибухнули, чи то прикурнули", – прокоментували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Лобода та її колега Алла Пугачова обурили користувачів мережі. Так, артистки на фестивалі "Нова хвиля" засвітилися на спільному відео.

Пізніше в мережі з'явилося відео виступу Лободи на "Новій хвилі" з піснею, яку виконувала примадонна. Користувачі розкритикували її за пафос.

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