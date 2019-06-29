"Вибухнула голова, груди": Алібасов розповів, як ковтнув "Крота"

Російський продюсер Барі Алібасов розповів, що засіб для труб "Кріт" стояв на підвіконні, коли він помилково зробив ковток.

Нездужання артист відчув практично миттєво (щоб послухати коментар Алібасова для Daily Storm, проскрольте до кінця сторінки).

"Вийшов на кухню, озирнувся, щоб щось попити. Було досить спекотно. Стоїть "Крот" – яскравий флакон. Ну типові лимонні, щось штучне, магазинне. Він стоїть на вікні. Я його випив, звідти пшикнуло. Миттєво практично втратив свідомість, тому що вибухнула голова, груди. Все, що живе, раптом стало неживим. Все шипить всередині", – зізнався Алібасов.

Барі Алібасов Кадр з відео

За словами артиста, він і гадки не має, яким чином примудрився встигнути набрати номер співака Володимира Політова. "Кажу: "Вова, я отруївся. Все, більше напевно ти мене не побачиш", – додав Алібасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 червня російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.

Тим часом, сестра продюсера заявила, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.

Алібасов-молодший заявив, що на історії з отруєнням батька заробив близько 26 мільйонів рублів.

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