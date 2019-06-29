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"Вибухнула голова, груди": Алібасов розповів, як ковтнув "Крота"

2.3тЧитати матеріал російською

Російський продюсер Барі Алібасов розповів, що засіб для труб "Кріт" стояв на підвіконні, коли він помилково зробив ковток.

Нездужання артист відчув практично миттєво (щоб послухати коментар Алібасова для Daily Storm, проскрольте до кінця сторінки).

"Вийшов на кухню, озирнувся, щоб щось попити. Було досить спекотно. Стоїть "Крот" – яскравий флакон. Ну типові лимонні, щось штучне, магазинне. Він стоїть на вікні. Я його випив, звідти пшикнуло. Миттєво практично втратив свідомість, тому що вибухнула голова, груди. Все, що живе, раптом стало неживим. Все шипить всередині", – зізнався Алібасов.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

Кадр з відео

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За словами артиста, він і гадки не має, яким чином примудрився встигнути набрати номер співака Володимира Політова. "Кажу: "Вова, я отруївся. Все, більше напевно ти мене не побачиш", – додав Алібасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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