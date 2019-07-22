Вибори в Раду-2019: чим в цей день займалися українські зірки

21 липня 2019 в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Багато українських зірок вирушили на виборчі дільниці, щоб проголосувати.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як артисти провели день виборів.
Сергій Притула
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Український музикант Дмитро Шуров провів 21 липня в Італії.
"Феррара, день міста. Жителі регіону з'їхалися до площі у замку. Місцеві гурти вже виступили, всі чекають хедлайнера. В центрі кадру той же чувак, який буде на всіх фото цього концерту. Добре хоч, що він фанат Pink Floyd. Маленькі італійки добре запам'ятають його спину і мужній профіль. Том буде насолоджуватися його посмішкою", - написав артист.
Ferrara, день міста. жителі регіону з'їхалісь до площади біля замку. Місцеві гурти Вже відвіступалі, всі чекають на хедлайнера. в центрі кадру тієї самий чувак, Який буде на всех фото цього концерту. добро хоч, что ВІН фанат Pink Floyd. маленькі італійкі добро запам'ятають его спину и мужній Профіль. Том буде насолоджуватісь его посмішкою. # Pianoбой #thomyorke # серіядруга # експеримент # подвійнійудар # ековечеря
Орест Галицький вирішив, що необхідно виконати свій громадянський обов'язок і проголосувати. Свій вибір він зробив в місті Яворів.
Я створі своє майбутнє, тому Стільки радості на обліччі) Ще зранку БУВ в Полтавській області, а зараз в рідному Яворові, пріїхав спеціально Проголосувати! Пам'ятайте, частка Нашої країни Залежить только від шкірного з нас и сегодня я Зробив свой вибір! А ви? # віборі2019 # яворів # Голосування # вибори # західнаукраїна # вдома
Популярний ведучий Дядя Жора також проголосував.
"Я вже проголосував! Свій обов'язок виконав. Як у вас справи?. Хто вже впорався? Молодець! Хто ще ні - йдіть і голосуйте", - написав він.
Я вже проголосував!) 😁👍 свій обов'язок виконав) Як у Вас справи?) Хто вже впорався? Молодець! Хто ще ні-НЕ Сачко, йдіть і голосуйте! Всім гарного позитивного дня! 😁👍 а щоб було веселіше, пізніше виставлю черговий випуск від П.І.Здуна 😉 # дядяжора # вихідний # вибори # голосування # ✅
"Ми з Катею вже виконали свій обов'язок! А потім і проголосували", - написав ведучий Сергій Притула.
Співак Макс панських провів день в Юрмалі.
Учасник "95 Кварталу" і гуморист Євген Кошовий виконав свій громадянський обов'язок, і повеселив шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) виїхала з країни в день позачергових виборів до Верховної Ради. Так, артистка вирішила замість голосування дати концерт в Новосибірську.
36-річна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, провела 21 липня на курорті.
Як раніше писав OBOZREVATEL, центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала перші результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.
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