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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Вибори в Раду-2019: чим в цей день займалися українські зірки

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21 липня 2019 в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Багато українських зірок вирушили на виборчі дільниці, щоб проголосувати.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як артисти провели день виборів.

Сергій Притула

Сергій Притула

facebook.com/serhiyprytula

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Metallica виконала пісню Цоя на концерті в Москві: мережа в захваті

Український музикант Дмитро Шуров провів 21 липня в Італії.

"Феррара, день міста. Жителі регіону з'їхалися до площі у замку. Місцеві гурти вже виступили, всі чекають хедлайнера. В центрі кадру той же чувак, який буде на всіх фото цього концерту. Добре хоч, що він фанат Pink Floyd. Маленькі італійки добре запам'ятають його спину і мужній профіль. Том буде насолоджуватися його посмішкою", - написав артист.

Ferrara, день міста. жителі регіону з'їхалісь до площади біля замку. Місцеві гурти Вже відвіступалі, всі чекають на хедлайнера. в центрі кадру тієї самий чувак, Який буде на всех фото цього концерту. добро хоч, что ВІН фанат Pink Floyd. маленькі італійкі добро запам'ятають его спину и мужній Профіль. Том буде насолоджуватісь его посмішкою. # Pianoбой #thomyorke # серіядруга # експеримент # подвійнійудар # ековечеря

Публікація від Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

Орест Галицький вирішив, що необхідно виконати свій громадянський обов'язок і проголосувати. Свій вибір він зробив в місті Яворів.

Популярний ведучий Дядя Жора також проголосував.

"Я вже проголосував! Свій обов'язок виконав. Як у вас справи?. Хто вже впорався? Молодець! Хто ще ні - йдіть і голосуйте", - написав він.

"Ми з Катею вже виконали свій обов'язок! А потім і проголосували", - написав ведучий Сергій Притула.

Співак Макс панських провів день в Юрмалі.

Вибори в Раду-2019: чим в цей день займалися українські зірки

Учасник "95 Кварталу" і гуморист Євген Кошовий виконав свій громадянський обов'язок, і повеселив шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) виїхала з країни в день позачергових виборів до Верховної Ради. Так, артистка вирішила замість голосування дати концерт в Новосибірську.

Вибори в Раду-2019: чим в цей день займалися українські зірки

36-річна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, провела 21 липня на курорті.

Як раніше писав OBOZREVATEL, центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала перші результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Макс Барських Світлана Лобода Дядя Жора Сергій Притула MARUV Євген Кошовий
Місце
Україна
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