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''Вибачимося за те, що ми росіяни'': кримнашист Пригожин зганьбився наїздом на Ахеджакову

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Російський продюсер Йосип Пригожин вирішив прокоментувати висловлювання актриси Лії Ахеджакової "вибачимося перед іноземцями за те, що ми росіяни", яке вона нібито зробила, за твердженням деяких ЗМІ, вітаючи глядачів телеканалу "Дождь" з Новим роком.

Як повідомляє видання ФАН, Пригожин заявив, що не хотів би, щоб всі заслуги Ахеджаховой в театрі і кіно були стерті через політику.

''Вибачимося за те, що ми росіяни'': кримнашист Пригожин зганьбився наїздом на Ахеджакову

Йосип Пригожин

Фото: rambler.ru

"У кожного є право на думку. І, на відміну від інших країн, ми можемо її висловлювати. Але справа ось у чому. Я заворожений акторським талантом Лії Ахеджакової і не хочу про неї думати погано через її політичні погляди. І я б дуже не хотів, щоб всі її заслуги в театрі і кіно були стерті через політику", — сказав Йосип.

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''Вибачимося за те, що ми росіяни'': кримнашист Пригожин зганьбився наїздом на Ахеджакову

Лія Ахеджакова

Фото: facebook / Dmitriy.Chekalkin

Також наголошується, що насправді Ахеджакова подібної заяви не робила. Адже відеозапису "новорічного" звернення акторки ні в інтернеті, ні на сайті телеканалу "Дождь" знайти не можливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний російський продюсер Йосип Пригожин заявив, що Народна артистка України Софія Ротару відмовилася брати участь в "Пісні року-2018" в РФ, через те, що стала заручницею "київської банди".

Особи
Йосип ПригожинЛія Ахеджакова
Місце
Росія
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Юг Руси
Юг Руси
Тупорылые заголовки на обсосе
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
а канал Дождя, всё почистил с канала )))
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