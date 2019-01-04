''Вибачимося за те, що ми росіяни'': кримнашист Пригожин зганьбився наїздом на Ахеджакову

Російський продюсер Йосип Пригожин вирішив прокоментувати висловлювання актриси Лії Ахеджакової "вибачимося перед іноземцями за те, що ми росіяни", яке вона нібито зробила, за твердженням деяких ЗМІ, вітаючи глядачів телеканалу "Дождь" з Новим роком.

Як повідомляє видання ФАН, Пригожин заявив, що не хотів би, щоб всі заслуги Ахеджаховой в театрі і кіно були стерті через політику.

Йосип Пригожин Фото: rambler.ru

"У кожного є право на думку. І, на відміну від інших країн, ми можемо її висловлювати. Але справа ось у чому. Я заворожений акторським талантом Лії Ахеджакової і не хочу про неї думати погано через її політичні погляди. І я б дуже не хотів, щоб всі її заслуги в театрі і кіно були стерті через політику", — сказав Йосип.

Лія Ахеджакова Фото: facebook / Dmitriy.Chekalkin

Також наголошується, що насправді Ахеджакова подібної заяви не робила. Адже відеозапису "новорічного" звернення акторки ні в інтернеті, ні на сайті телеканалу "Дождь" знайти не можливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний російський продюсер Йосип Пригожин заявив, що Народна артистка України Софія Ротару відмовилася брати участь в "Пісні року-2018" в РФ, через те, що стала заручницею "київської банди".