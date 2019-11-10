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11 листопада • оновлено в 00:11
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"ВІА Гра" вперше за 15 років виступила в золотому складі: видео

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Легендарний український музичний гурт ВІА Гра з'явився на шоу "Танці з зірками" в першому складі.

Заради Вікторії Булітко і Дмитра Дігусара на паркеті з'явилися Надія Мейхер і Альона Вінницька.

"ВІА Гра" вперше за 15 років виступила в золотому складі: видео
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"Танці з зірками": подробиці дванадцятого випуску шоу

"ВІА Гра" вперше за 15 років виступила в золотому складі: видео

Скріншот з відео

"ВІА Гра" вперше за 15 років виступила в золотому складі: видео

Скріншот з відео

"ВІА Гра розумнички", "Надія та Олена - супер! Красуні", "Складно говорити про танець, оскільки цікаво біло побачити Олену і Надію і весь танець спостерігала за ними. От дійсно зірки", "ВІА Гра - ностальгія. Я плачу" , "ВІА Гра просто розкішні і приголомшливі! Стильні, тактовні, зрілі! Браво", - коментують виступ в мережі.

"ВІА Гра" вперше за 15 років виступила в золотому складі: видео
"ВІА Гра" вперше за 15 років виступила в золотому складі: видео
"ВІА Гра" вперше за 15 років виступила в золотому складі: видео

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниці "Танців з зірками" стало погано в прямому ефірі. Відразу після виступу у дівчини сильно підскочив тиск.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Надія Мейхер Альона Вінницька
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