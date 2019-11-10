"ВІА Гра" вперше за 15 років виступила в золотому складі: видео

Легендарний український музичний гурт ВІА Гра з'явився на шоу "Танці з зірками" в першому складі.
Заради Вікторії Булітко і Дмитра Дігусара на паркеті з'явилися Надія Мейхер і Альона Вінницька.
Яке неймовірне танго у віконанні @bulitka та @dikusar_dmitriy На вокалі - перший склад гурту ВІА Гра Надія Мейхер та Альона Вінніцька❤️ Сподобалось? Если ти хочеш Побачити пару у Наступний ефірі – Твір 06 на короткий номер 7914, телефон 0900 900 006, або голосуй у мобільному додатка 1 + 1 video 1 голос дорівнює 8 смс-голосів. # танціззіркамі
Скріншот з відео
Скріншот з відео
"ВІА Гра розумнички", "Надія та Олена - супер! Красуні", "Складно говорити про танець, оскільки цікаво біло побачити Олену і Надію і весь танець спостерігала за ними. От дійсно зірки", "ВІА Гра - ностальгія. Я плачу" , "ВІА Гра просто розкішні і приголомшливі! Стильні, тактовні, зрілі! Браво", - коментують виступ в мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниці "Танців з зірками" стало погано в прямому ефірі. Відразу після виступу у дівчини сильно підскочив тиск.
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