"ВІА Гра" вперше за 15 років виступила в золотому складі: видео

Легендарний український музичний гурт ВІА Гра з'явився на шоу "Танці з зірками" в першому складі.

Заради Вікторії Булітко і Дмитра Дігусара на паркеті з'явилися Надія Мейхер і Альона Вінницька.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"ВІА Гра розумнички", "Надія та Олена - супер! Красуні", "Складно говорити про танець, оскільки цікаво біло побачити Олену і Надію і весь танець спостерігала за ними. От дійсно зірки", "ВІА Гра - ностальгія. Я плачу" , "ВІА Гра просто розкішні і приголомшливі! Стильні, тактовні, зрілі! Браво", - коментують виступ в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниці "Танців з зірками" стало погано в прямому ефірі. Відразу після виступу у дівчини сильно підскочив тиск.

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