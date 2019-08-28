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"Ви з глузду з'їхали?!" Голу зірку 90-х розгромили за вульгарні кадри (18+)

1.8т Читати матеріал російською

Популярну російську співачку 90-х Наталю Штурм розгромили в мережі за вульгарні фотографії.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, як проходить мануальну терапію в стрінгах бежевого кольору і без бюстгальтера, а вираз обличчя і пози у користувачів викликали зовсім інші асоціації (фото 18+).

Наталю Штурм розкритикували за вульгарні фото

Наталю Штурм розкритикували за вульгарні фото

instagram /nataliashturm

"Сьогодні робила мануальну терапію у доктора Amarcord_Intervision. Він довго працював на Кіпрі, в Італії, на кожного пацієнта у нього свої схеми лікування. Мені сподобалося. Хоч і було трохи боляче, але без цього ніяк. Але тепер така легкість", – пояснила вона в коментарі до фото.

Гола Наталя Штурм в кабінеті у лікаря

Гола Наталя Штурм в кабінеті у лікаря

instagram / nataliashturm

У відповідь на серію знімків із процедурного кабінету фоловери помітили, що це вульгарно, а також виглядає, ніби вона знімається у фільмі для дорослих.

"Ви з глузду з'їхали? Або імідж такий?! Перший раз бачу жінку, якій приємно викликати огиду", "Більше схоже на порно, ніж на масаж", "Мені аж ніяково дивитися на фото", "Чому масаж так вульгарно виглядає", "А роздягатися до стрінгів обов'язкова умова масажу у цього доктора", "Взагалі то мануолог займається кістками, але при чому тут д*па, яку мне цей доктор", "Вульгарщина", – відреагували користувачі.

Штурм у лікаря

Штурм у лікаря

instagram / nataliashturm

Штурм на мануальній терапії

Штурм на мануальній терапії

instagram / nataliashturm

Гола Наталя Штурм і лікар

Гола Наталя Штурм і лікар

instagram / nataliashturm

Гола Наталя Штурм

Гола Наталя Штурм

instagram / nataliashturm

Вульгарне фото Наталії Штурм

Вульгарне фото Наталії Штурм

instagram / nataliashturm

"Ви з глузду з'їхали?!" Голу зірку 90-х розгромили за вульгарні кадри (18+)
"Ви з глузду з'їхали?!" Голу зірку 90-х розгромили за вульгарні кадри (18+)
"Ви з глузду з'їхали?!" Голу зірку 90-х розгромили за вульгарні кадри (18+)
"Ви з глузду з'їхали?!" Голу зірку 90-х розгромили за вульгарні кадри (18+)
"Ви з глузду з'їхали?!" Голу зірку 90-х розгромили за вульгарні кадри (18+)
"Ви з глузду з'їхали?!" Голу зірку 90-х розгромили за вульгарні кадри (18+)
"Ви з глузду з'їхали?!" Голу зірку 90-х розгромили за вульгарні кадри (18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL, буквально за день до цього мережу приголомшила Любов Успенська голим фото, що було зроблено на пляжі.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Типичная тупая самка кацaпа!
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