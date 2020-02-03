"Ви як небіжчик!" Дана Борисова налякала зовнішнім виглядом в новому відео

Популярна телеведуча Дана Борисова здивувала глядачів свої неприродно блідим обличчям.
У свіжому випуску програми "Зірки зійшлися" Дана виглядала дивно.
Телезірці, ймовірно, зробили вельми невдалий макіяж, через який її обличчя набуло дуже нездорового відтінку. А сіро-сині губи ще більше підкреслили специфічний образ.
Дана Борисова
"Борисова, хто вас фарбував? Ви як небіжчик, чесне слово!" , - написала глядачка Дані.
Програма, в якій Борисова засвітилася з лякаючим мейкапом, стосується скандалу всередині сім'ї Любові Успенської. Її дочка Наталя Плаксіна звинуватила матір в рукоприкладстві і психологічному насильстві.
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