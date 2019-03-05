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"Ви вважаєте себе росіянином?" Макаревич викликав суперечку в мережі постом про Росію

6.4тЧитати матеріал російською

Російський музикант Андрій Макаревич прокоментував слова актора Олексія Серебрякова, який заявив, що "Росія розпалює війни", і вчинок коміка Михайла Жванецького, котрий прийняв нагороду від президента РФ Володимира Путіна.

На своїй сторінці у Facebook музикант заявив, що "сморід, що здійняли навколо Жванецького і Серебрякова, настільки схожий, що, здається, роблять його одні й ті самі майстри".

Андрій Макаревич

Андрій Макаревич

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"Вражаюча прикмета часу — сморід, що здійняли навколо Жванецького і Серебрякова, настільки схожий, що, здається, роблять його одні й ті самі майстри. При тому, що мотивація протилежна: один, бачте, отримав нагороду з рук глави держави, інший, бачте, образив росіян", — написав Макаревич.

"Ви вважаєте себе росіянином?" Макаревич викликав суперечку в мережі постом про Росію

Користувачі мережі почали висловлювати свою думку з цього приводу.

"Дивно, що багато так званих лібералів не бачать, що зайняті тим же самим, що і так звані патріоти. Так звані", "Цей сморід кочує по тих, хто каже правду", "Тому просте запитання. Ви, Андріє Вадимовичу вважаєте себе росіянином?", "Майстерня одна, а спеціалізація різна", — пишуть у мережі.

"Ви вважаєте себе росіянином?" Макаревич викликав суперечку в мережі постом про Росію
"Ви вважаєте себе росіянином?" Макаревич викликав суперечку в мережі постом про Росію
"Ви вважаєте себе росіянином?" Макаревич викликав суперечку в мережі постом про Росію
"Ви вважаєте себе росіянином?" Макаревич викликав суперечку в мережі постом про Росію
"Ви вважаєте себе росіянином?" Макаревич викликав суперечку в мережі постом про Росію

Раніше лідер "Машины времени" Андрій Макаревич назвав 80 відсотків населення Землі ідіотами, і зазначив, що це треба прийняти, як даність.

"Будучи ворогом усіляких заборон, я, тим не менш, сам попросив про одну заборону: давайте заборонимо кричати по телевізору. заборонимо кричати одночасно кільком промовцям. Бо це просто калічить психіку людей. Вибач мені, але взагалі 80 відсотків населення землі — ідіоти. Треба це прийняти як даність", — сказав музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Макаревич звернув увагу на різку реакцію росіян, які взяли приклали на себе фразу про ідіотів.

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Особа
Андрій Макаревич
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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