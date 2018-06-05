"Ви все одно не повірите": Вакарчук різко висловився про президентство

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав перше інтерв'ю пресі після повернення зі Стенфордського університету і відповів на політичні питання.

Коментуючи розмови про можливу участь у президентській гонці на виборах в Україні 2019 року, Вакарчук різко заявив, що жодній його відповіді все одно не повірять.

"Мене весь час запитують з приводу моєї присутності в політичних рейтингах, президентських амбіцій, бажання або небажання балотуватися на виборах. А історія в тому, що, що б я вам не відповів, ви все одно не повірите", - сказав він в інтерв'ю Elle.

За словами Вакарчука, суспільство має бути готовим змінюватися та ростити лідерів.

"Участь у політиці, у виборах - це тільки один з варіантів змінити суспільство. Це ж не президент і не імператор зробили, наприклад, японців японцями. Це японці зробили Японію якою вона є. Треба чесно подивитися на себе в дзеркало і визнати, що головна проблема не в конкретних політиках, а в самому суспільстві", - вважає співак і композитор.

Вакарчук висловив думку, що зараз багато політиків "паразитують" на найважливіших цінностях. "Повинні з'явитися лідери, особистий приклад яких стане сигналом початку змін. Але і суспільство має бути готовим змінюватися. І створювати запит на таких лідерів. І тільки одночасність цих процесів може дати результат", - упевнений музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуваннями громадської думки, 55% громадян підтримали б кандидатуру Святослава Вакарчука на виборах президента України. При цьому 15% проголосували б за Володимира Зеленського.