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"Ви вагітна?" Користувачів мережі спантеличив пост Лорак про материнство

1.3т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, котра не так давно закрутила роман з саунд-продюсером компанії Black Star Inc. Єгором Глєбом, викликала ажіотаж у мережі неоднозначним постом про материнство.

На своїй сторінці у Instagram 40-річна зірка опублікувала фото з восьмирічною донькою Софією від свого екс-чоловіка Мурата Налчаджиоглу, з яким розлучилася зі скандалом в цьому році, і підписала кадр:

"Будь-яка мама скаже вам, що материнство, саме по собі, є викликом, який назавжди змінює тебе. І тільки так ти можеш пізнати справжню любов — безумовну. Тільки так можна по-справжньому зрозуміти, що значить віддавати і отримувати натомість".

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Деякі користувачі мережі Лорак запідозрили її у новій вагітності.

"Ви вагітна?" припустила одна з фоловерів.

Користувачів мережі спантеличив пост Лорак про материнство

Користувачів мережі спантеличив пост Лорак про материнство

instagram.com/anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Ані Лорак
Теги
зірки Instagram
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