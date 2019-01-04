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"Ви що в запої?" Волочкова розлютила мережу відвертим шпагатом

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова зазнала гострої критики підписників через чергове фото зі своїм "фірмовим" шпагатом.

Світлину було зроблено Волочковою під час відпочинку на Мальдівах і опубліковано у соціальній мережі Instagram.

"Ви що в запої?" Волочкова розлютила мережу відвертим шпагатом

Зазначимо, що підписники зірки в коментарях під постом розкритикували її за однотипні фотографії та неналежну поведінку. Також деякі додали, що балерина опублікувала старі знімки.

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"Анастасіє, а навіщо ви викладаєте старі фото, ви що в запої?", "Щороку одне і те ж. Інші пози для фото є?", "Що за маніакальна жадоба розсовувати ноги: на снігу, на піску, в ліжку?", "Не здивувала", "Ваш коханий схвалює такого роду фото?", "Ваші шпагати за*ли", — написали люди.

"Ви що в запої?" Волочкова розлютила мережу відвертим шпагатом
"Ви що в запої?" Волочкова розлютила мережу відвертим шпагатом
"Ви що в запої?" Волочкова розлютила мережу відвертим шпагатом
"Ви що в запої?" Волочкова розлютила мережу відвертим шпагатом
"Ви що в запої?" Волочкова розлютила мережу відвертим шпагатом
"Ви що в запої?" Волочкова розлютила мережу відвертим шпагатом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова розлютила своїх фанів фотографією з туалету, на якій вона зображена топлес. Частину грудей балерина злегка замалювала подобою ієрогліфів.

Особа
Анастасія Волочкова
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