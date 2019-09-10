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10 вересня • оновлено в 22:23
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"Ви що творите, б**дь?" Знаменита співачка з РФ розлютилася на росТБ

10.2т Читати матеріал російською

Російська співачка Слава розлютилася на телеканал НТВ через сюжет про її нібито коханця.

Своїми емоціями зірка поділилася в Instagram. "Мені дзвонять всі підряд і кажуть, що у програмі "Ти не повіриш" показали, ніби я завела собі молодого коханця. Це мій помічник Микола, він одружений. Я теж 18 років заміжня. Мені такий піар в ж*пу не вперся. Нічого святого немає. Чого ви лізете?! Як можна взагалі таке робити? Я в повному шоці. Ви що творите, б**дь?", — заявила вона.

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Сюжет на НТВ вийшов під назвою: "Співачка Слава кинула спати з чоловіком і завела коханця". Його можна подивитися на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про розлучення співачки Наталії Чистякової-Іонової з чоловіком після 13 років шлюбу. Пізніше артистка з'явилася на фестивалі "Жара" в Баку без обручки, там же вона цілувалася зі співаком Максом Барських на камеру.

Зі свого боку менеджер Глюкози відмовився виразно коментувати чутки, відповівши, що "не буде опускатися до такого рівня".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
співачка Слава
Місце
Росія
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