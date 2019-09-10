"Ви що творите, б**дь?" Знаменита співачка з РФ розлютилася на росТБ

Російська співачка Слава розлютилася на телеканал НТВ через сюжет про її нібито коханця.

Своїми емоціями зірка поділилася в Instagram. "Мені дзвонять всі підряд і кажуть, що у програмі "Ти не повіриш" показали, ніби я завела собі молодого коханця. Це мій помічник Микола, він одружений. Я теж 18 років заміжня. Мені такий піар в ж*пу не вперся. Нічого святого немає. Чого ви лізете?! Як можна взагалі таке робити? Я в повному шоці. Ви що творите, б**дь?", — заявила вона.

Сюжет на НТВ вийшов під назвою: "Співачка Слава кинула спати з чоловіком і завела коханця". Його можна подивитися на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про розлучення співачки Наталії Чистякової-Іонової з чоловіком після 13 років шлюбу. Пізніше артистка з'явилася на фестивалі "Жара" в Баку без обручки, там же вона цілувалася зі співаком Максом Барських на камеру.

Зі свого боку менеджер Глюкози відмовився виразно коментувати чутки, відповівши, що "не буде опускатися до такого рівня".

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