"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Росії, порадувала шанувальників, поділившись новими фотографіями.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила три знімки, зроблені під час виступу на щорічному міжнародному фестивалі "Жара" в Баку.

Лорак виконала свої пісні в двох луках – облягаючому чорному і повітряному білому. Фанати артистки традиційно залишили в коментарях безліч компліментів образам жінки, а також її зовнішності.

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

"Який прес", "Краса!" "Яка ж сексі", "Ви прекрасні!" "Богиня", "Ідеально виглядаєте в 40+" – пишуть шанувальники.

Деякі користувачі мережі помітили крихітний фрагмент татуювання на боці виконавиці. "Це тату чи тінь?" "У Ані Лорак є татуювання?" – здивувалися вони.

"Кароліна, ви що, плакали?" – запитала одна з фоловерів.

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Ані Лорак instagram.com/anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, схоже, зав'язав нові відносини з симпатичною брюнеткою.

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