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"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

9.7т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Росії, порадувала шанувальників, поділившись новими фотографіями.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила три знімки, зроблені під час виступу на щорічному міжнародному фестивалі "Жара" в Баку.

Лорак виконала свої пісні в двох луках – облягаючому чорному і повітряному білому. Фанати артистки традиційно залишили в коментарях безліч компліментів образам жінки, а також її зовнішності.

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"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

instagram.com/anilorak

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

instagram.com/anilorak

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

instagram.com/anilorak

"Який прес", "Краса!" "Яка ж сексі", "Ви прекрасні!" "Богиня", "Ідеально виглядаєте в 40+" – пишуть шанувальники.

Деякі користувачі мережі помітили крихітний фрагмент татуювання на боці виконавиці. "Це тату чи тінь?" "У Ані Лорак є татуювання?" – здивувалися вони.

"Кароліна, ви що, плакали?" – запитала одна з фоловерів.

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

"Ви що, плакали?!" Лорак стривожила фанатів новими фото

Скріншот

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram.com/anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, схоже, зав'язав нові відносини з симпатичною брюнеткою.

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Особа
Ані Лорак
Теги
Краса фотографии Instagram шоу-бизнес Стиль
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