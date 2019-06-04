"Ви люди, як гієни!" Зацькована після "Голосу" Алсу різко відповіла кривдникам

Російська співачка Алсу після скандалу з участю її дочки Мікелли Абрамової на шоу в РФ "Голос. Дети" назвала всіх, хто критикував їх, "гієнами".
Як повідомляє "Телепрограма", в одному з коментарів на особистій сторінці в Instagram, зірка попросила недоброзичливців припинити нападки. Пізніше вона видалила свою репліку.
"Як ви мені всі набридли. Відчепіться від нас. Ви люди, як гієни", — написала Алсу.
Алсу
Фото: instagram/alsou_a
Зазначимо, що сварка між співачкою та її підписниками почалася у коментарях під першим знімком, який Алсу виклала після скандалу на "Голос. Дети". Публікація співачки була присвячена благодійному концерту у Казані, в якому взяла участь її сім'я. За словами Алсу, виграний на конкурсі мільйон рублів Мікелла передала на доброчинність.
Алсу з дочкою Мікеллою
Фото: instagram/alsou_a
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скандал навколо "Голос. Дети" спалахнув після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла Мікелла Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікацію.
Одним із тих, хто виявився невдоволеним і шокованим перемогою Абрамової, був чоловік Пугачової Максим Галкін. Він заявив, що після подібного не відправить своїх дітей на конкурси.
Перемога дочки Алсу викликала ажіотаж серед зірок шоубізу. Через фальсифікацію наставниця дівчинки Світлана Лобода була змушена залишити проект.
На "Першому каналі" заявили, що проведуть перевірку за фактом можливої фальсифікації голосів. Зірки підтримали це рішення.
Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень — на галас відреагувала нідерландська компанія Talpa Media, що володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).
У четвер, 16 травня було доведено, що для Мікелли Абрамової накрутили голоси у проекті, "Первый канал" анулював перемогу дівчинки.
Було вирішено провести ще один фінал з усіма учасниками, але без обговорення теми батьками фіналістів.
Алсу заявила, що її дочка та інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".
24 травня на "Первом канале" переможцями шоу призначили всіх фіналістів, яким видали велику премію.
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