"Ви люди, як гієни!" Зацькована після "Голосу" Алсу різко відповіла кривдникам

Російська співачка Алсу після скандалу з участю її дочки Мікелли Абрамової на шоу в РФ "Голос. Дети" назвала всіх, хто критикував їх, "гієнами".

Як повідомляє "Телепрограма", в одному з коментарів на особистій сторінці в Instagram, зірка попросила недоброзичливців припинити нападки. Пізніше вона видалила свою репліку.

"Як ви мені всі набридли. Відчепіться від нас. Ви люди, як гієни", — написала Алсу.

Алсу Фото: instagram/alsou_a

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Зазначимо, що сварка між співачкою та її підписниками почалася у коментарях під першим знімком, який Алсу виклала після скандалу на "Голос. Дети". Публікація співачки була присвячена благодійному концерту у Казані, в якому взяла участь її сім'я. За словами Алсу, виграний на конкурсі мільйон рублів Мікелла передала на доброчинність.

Алсу з дочкою Мікеллою Фото: instagram/alsou_a

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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