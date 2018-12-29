''Ви їх не тр**аєте, ганьба!'' Шанувальник Путіна Полунін повстав проти чоловіків

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який відомий своєю прихильністю до президента Росії Володимира Путіна, поміркував про рівність статей.

Вона написав на своїй сторінці в Instagram, що чоловіки повинні бути сильніше за жінок, обізвавши половину людства, до якої сам належить, ганьбою.

"Артистам балету! Мужик повинен бути мужиком на сцені, вже є балерина, не повинно бути двох. Чоловік повинен бути чоловіком, а жінка – жінкою. Чоловіча та жіноча енергія створюють баланс. Ось чому у вас є я*ця. Те ж саме поза балету, мужики, що з вами? Жінки в світі зараз намагаються стати на роль чоловіка, тому що що ви їх не тр**аєте, і тому що ви ганьба", – "пофілософствував" Полунін.

Він закликав сильну половину людства стати воїнами і почати поважати себе, давши запотиличник.

"Мужик – це вовк. Мужик – це лев, глава сім'ї, який про все подбає! Що з вами? Досить бути шмарклею, будь чоловіком, будь воїном, що з тобою таке? Ніякої поваги до тебе, життя поб'є тебе, поставить на коліна і змиє. Запотиличник дати, щоб прокинувся. Пипець", – обурився Полунін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Полунін обурився, що в Україні судять співробітників спецпідрозділу "Беркут" за розстріли на Майдані і пригрозив за них помститися.