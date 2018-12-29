''Ви їх не тр**аєте, ганьба!'' Шанувальник Путіна Полунін повстав проти чоловіків

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який відомий своєю прихильністю до президента Росії Володимира Путіна, поміркував про рівність статей.
Вона написав на своїй сторінці в Instagram, що чоловіки повинні бути сильніше за жінок, обізвавши половину людства, до якої сам належить, ганьбою.
"Артистам балету! Мужик повинен бути мужиком на сцені, вже є балерина, не повинно бути двох. Чоловік повинен бути чоловіком, а жінка – жінкою. Чоловіча та жіноча енергія створюють баланс. Ось чому у вас є я*ця. Те ж саме поза балету, мужики, що з вами? Жінки в світі зараз намагаються стати на роль чоловіка, тому що що ви їх не тр**аєте, і тому що ви ганьба", – "пофілософствував" Полунін.
Він закликав сильну половину людства стати воїнами і почати поважати себе, давши запотиличник.
"Мужик – це вовк. Мужик – це лев, глава сім'ї, який про все подбає! Що з вами? Досить бути шмарклею, будь чоловіком, будь воїном, що з тобою таке? Ніякої поваги до тебе, життя поб'є тебе, поставить на коліна і змиє. Запотиличник дати, щоб прокинувся. Пипець", – обурився Полунін.
Man up to all men who is doing ballet there is already ballerina on stage do not need to be two . Man should be a man and woman should be a woman . Masculine and Feminine energies creates balance. That's a reason you got balls. Same think Outside ballet, Man what's wrong with you? Females now trying take on the man role because you do not fuck them and because you are an embarrassment . Man are wolfs man Are lions man are the leaders of there's family you suppose to take care of everything ! What happen? Stop being weak be a man be a warrior what's wrong with you ??? No respect for you, life will beat you down put you on your knees and wash you out . need a good slap to wake you up Unbelievable !!! Артистам Балету! Мужик повинен бути мужиком на сцені, вже є балерина, не повинно бути двох. Чоловік повинен бути чоловіком, а жінка жінкою. Чоловіча і Жіноча енергія створює баланс. Ось чому у вас є яйця. Те ж саме поза балету, мужики що з вами? Жінки в світі зараз намагаються стати на роль чоловіка Тому що ви їх не трахатись і тому що ви ганьба. Мужик ето вовк Мужик хто лев - це глава сім'ї, которий про все подбає! Що з вами? Досить бути соплів, будь чоловіком, будь воїном, що з тобою таке ??? Ніякої поваги до тебе, життя поб'є тебе, поставить на коліна і змиє тебе. Хороший запотиличник дати, щоб прокинувся Пипець !!!
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Полунін обурився, що в Україні судять співробітників спецпідрозділу "Беркут" за розстріли на Майдані і пригрозив за них помститися.