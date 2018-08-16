"Вас заарештовано за сексуальність": фото Седокової з піднятими сосками завело мережу

Співачка Анна Седокова показала шанувальникам пікантне фото в купальнику, яке було зроблене під час її відпустки у Греції.

"Living my best life! По дорозі на Міконос я прочитала це в літаку. І ця фраза змінила в мені щось. Тепер щоранку я прокидаюся і розумію, що цей день ніколи не повториться більше. І треба прожити його по максимуму. І якщо і говорити про кращу версію, то нехай це буде "краща версія цього дня", - пише Седокова під фото на сторінці у Instagram.

Користувачі активно обговорили фігуру зірки і захопилися її формами, а заодно попросили поділитися секретом раціону.

"Ти - мотиватор мій", - прокоментували у мережі.

"Вас заарештовано за сексуальність", - написав один із фоловерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Настя Каменських заінтригувала мережу новим фото у купальнику.