Весілля Собчак і Богомолова: стало відомо, хто із зірок запрошений

У п'ятницю, 13 вересня, в Москві відбудеться весілля російської телеведучої Ксенії Собчак і режисера Костянтина Богомолова.

Як повідомляє Kp.ru, спочатку закохані розпишуться в загсі, обвінчаються у храмі, а потім відправляться відзначати важливу подію в кафе "Баско", що в "Петровському пасажі". Зазначається, що на весілля Богомолов і Собчак запросили 300 гостей, серед яких багато зірок.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак Фото: ptoday.ru

За словами видання, серед гостей значаться режисер Федір Бондарчук з дружиною Пауліною Андрєєвою, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст із дружиною Софією. Також на весілля покликали актрису Ренату Літвінову зі співачкою Земфірою.

Федір Бондарчук з дружиною Фото: allwomens.ru

Рената Літвінова Фото: ponominalu.ru

Земфіра Фото: rtvi.com

Отримали запрошення колишня дружина лідера "Ленінграда" Сергія Шнурова Матільда й інші подруги Ксенії — дизайнерка Уляна Сергієнко і світська левиця Уляна Цейтліна. Крім того, актор Ігор Верник буде вести весілля в ролі тамади.

Сергій Шнуров і Матільда Фото: cosmo.ru

"Так, я йду на весілля Богомолова, він мій хороший друг. Привітаю, побажаю йому щастя. Але деталі урочистості поки не маю права розповідати. Секрет", — заявив Верник.

Ігор Верник Фото: iz.ru

Зазначається, що Богомолов і Собчак витратять на весілля за найскромнішими мірками приблизно 16 мільйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Собчак із Богомоловим. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.



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