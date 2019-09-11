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11 вересня • оновлено в 22:19
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Весілля Собчак і Богомолова: стало відомо, хто із зірок запрошений

5.7т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 13 вересня, в Москві відбудеться весілля російської телеведучої Ксенії Собчак і режисера Костянтина Богомолова.

Як повідомляє Kp.ru, спочатку закохані розпишуться в загсі, обвінчаються у храмі, а потім відправляться відзначати важливу подію в кафе "Баско", що в "Петровському пасажі". Зазначається, що на весілля Богомолов і Собчак запросили 300 гостей, серед яких багато зірок.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Фото: ptoday.ru

За словами видання, серед гостей значаться режисер Федір Бондарчук з дружиною Пауліною Андрєєвою, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст із дружиною Софією. Також на весілля покликали актрису Ренату Літвінову зі співачкою Земфірою.

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Федір Бондарчук з дружиною

Федір Бондарчук з дружиною

Фото: allwomens.ru

Рената Літвінова

Рената Літвінова

Фото: ponominalu.ru

Земфіра

Земфіра

Фото: rtvi.com

Отримали запрошення колишня дружина лідера "Ленінграда" Сергія Шнурова Матільда й інші подруги Ксенії — дизайнерка Уляна Сергієнко і світська левиця Уляна Цейтліна. Крім того, актор Ігор Верник буде вести весілля в ролі тамади.

Сергій Шнуров і Матільда

Сергій Шнуров і Матільда

Фото: cosmo.ru

"Так, я йду на весілля Богомолова, він мій хороший друг. Привітаю, побажаю йому щастя. Але деталі урочистості поки не маю права розповідати. Секрет", — заявив Верник.

Ігор Верник

Ігор Верник

Фото: iz.ru

Зазначається, що Богомолов і Собчак витратять на весілля за найскромнішими мірками приблизно 16 мільйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Собчак із Богомоловим. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

  • Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

  • Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія Москва
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Валевич Борис
Валевич Борис
старая нечисть сбивается в кучу, чтобы потом злорадствовать, что кто-то выглядит еще хуже чем они
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