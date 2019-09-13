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13 вересня • оновлено в 12:24
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Весілля Собчак і Богомолова: фото, відео і всі подробиці

8.6т Читати матеріал російською

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка в п'ятницю, 13 вересня, виходить заміж за режисера Костянтина Богомолова, показала браслети для заручин.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "К + К = Любов" — написано на прикрасах, які одягнули на руки закохані.

Весілля Собчак і Богомолова: фото, відео і всі подробиці

Ксенія Собчак та Костянтин Богомолов

Фото: style.nv.ua

Весілля Собчак і Богомолова: фото, відео і всі подробиці

Собчак і Богомолов одягнули особливі браслети

Фото з Instagram

Можна помітити, що на фото на Собчак біле вбрання з довгими рукавами. Можливо, Ксенія і Костянтин вирішили обмінятися клятвами вранці, поки не прийшли гості. Закохані вже розписалися в Грибоєдовському Палаці одружень, потім поїхали на катафалку з написом "поки смерть не розлучить нас" на вінчання в храмі (щоб переглянути пряму трансляцію з весілля, доскролльте новину до кінця).

Потім Собчак і Богомолов повинні відправиться відзначати важливу подію в кафе "Баско", що в "Петровському пасажі". Однак недавно Telegram-канал "Super.ru" повідомив, що Собчак і Богомолов перенесли весілля на територію Музею Москви на Зубовском Бульварі.

Весілля Собчак і Богомолова: фото, відео і всі подробиці

Зазначимо, що Ксенія вийде заміж за Костянтина в плаття від BoscoCeremony. Богомолов ж буде одружуватися в чорному костюмі і чорній сорочці в квіточки. Також додамо, що режисер схуд на 18 кг перед урочистістю.

Весілля Собчак і Богомолова: фото, відео і всі подробиці

Весільна сукня Ксенії Собчак Фото з Instagram

Весілля Собчак і Богомолова: фото, відео і всі подробиці

Ксенія Собчак і Костянтий Богомолов

Фото з Telegram

На весілля Богомолов і Собчак запросили 300 гостей, серед яких багато зірок. Так, серед них значаться режисер Федір Бондарчук з дружиною Пауліною Андрєєвою, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст з дружиною Софією. Також на весілля покликали актрису Ренату Литвинову зі співачкою Земфірою.

Весілля Собчак і Богомолова: фото, відео і всі подробиці

Федір Бондарчук з дружиною

Фото: allwomens.ru

Весілля Собчак і Богомолова: фото, відео і всі подробиці

Рената Літвінова

Фото: ponominalu.ru

Весілля Собчак і Богомолова: фото, відео і всі подробиці

Земфіра

Фото: rtvi.com

Отримали запрошення колишня дружина лідера "Ленінграда" Сергія Шнурова Матильда і інші подруги Ксенії — дизайнер Уляна Сергієнко і світська левиця Уляна Цейтліна. Крім того, актор Ігор Верник буде вести весілля в якості тамади.

Весілля Собчак і Богомолова: фото, відео і всі подробиці

Сергій Шнуров і Матільда

Фото: cosmo.ru

Весілля Собчак і Богомолова: фото, відео і всі подробиці

Ігор Верник

Фото: iz.ru

Також в мережу потрапив виш-лист подарунків, які пара хотіла б отримати. Зазначимо, що Собчак і Богомолов дуже були б раді мати п'ять халатів відомих брендів вартістю від 14 до 35 тисяч рублів, рушники за 10 тисяч, диван, комод та інші речі.

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
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