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Весілля Потапа і Каменських: як зірки шоубізу привітали пару

7.7тЧитати матеріал російською

У четвер, 23 травня, відбудеться весілля репера Потапа і співачки Насті Каменських.Зірки українського шоубізу привітали музикантів у соціальних мережах.

Крім того, на честь весілля репер випустив кліп на пісню "Константа", в якому зворушливо зізнався у коханні Каменських.

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Апостроф.Лайм

Новини
Весілля Потапа і Каменських: як розвивалися стосунки зоряної пари
Весілля Потапа і Каменських: як зірки шоубізу привітали пару
Весілля Потапа і Каменських: як зірки шоубізу привітали пару
Весілля Потапа і Каменських: як зірки шоубізу привітали пару

"З днем вашого щастя", "Нарешті!", — пишуть у мережі.

Весілля Потапа і Каменських: як зірки шоубізу привітали пару
Весілля Потапа і Каменських: як зірки шоубізу привітали пару
Весілля Потапа і Каменських: як зірки шоубізу привітали пару
Весілля Потапа і Каменських: як зірки шоубізу привітали пару

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Особи
Настя Каменських (NK)"Потап і Настя"Олексій Потапенко (Потап)
Місце
УкраїнаКиїв
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