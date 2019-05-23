Весілля Потапа і Каменських: як зірки шоубізу привітали пару

У четвер, 23 травня, відбудеться весілля репера Потапа і співачки Насті Каменських.Зірки українського шоубізу привітали музикантів у соціальних мережах.

Крім того, на честь весілля репер випустив кліп на пісню "Константа", в якому зворушливо зізнався у коханні Каменських.

Потап і Настя Каменських Апостроф.Лайм

"З днем вашого щастя", "Нарешті!", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.