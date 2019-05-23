Весілля Потапа і Каменських: як зірки шоубізу привітали пару

У четвер, 23 травня, відбудеться весілля репера Потапа і співачки Насті Каменських.Зірки українського шоубізу привітали музикантів у соціальних мережах.
Крім того, на честь весілля репер випустив кліп на пісню "Константа", в якому зворушливо зізнався у коханні Каменських.
Потап і Настя Каменських
Апостроф.Лайм
"З днем вашого щастя", "Нарешті!", — пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року з'явилася інформація, що артисти готуються до весілля, яке заплановане на 23 травня.
Каменських і Потапа уже почали масово вітати в мережі з прийдешнімм весіллям.
На церемонії 23 травня буде присутня колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка може стати свідком.
Співачка прокоментувала чутки про весілля, ухильно заявивши, що вона оберігає своє приватне життя, про що неодноразово говорила в багатьох офіційних інтерв'ю.
Менеджер Каменських, зі свого боку, запевнив, що артисти зроблять заяву, якщо буде привід, а поки інформація про весілля — просто чутки.
Пізніше Каменських поділилася планами на літо, однак шанувальники були обурені, що вона нічого не сказала про весілля.
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