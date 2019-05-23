Весілля Потапа і Каменських: як розвивалися стосунки зоряної пари

Поп-діва Настя Каменських (NK) і репер Олексій Потапенко (Потап), які нарешті одружуються 23 травня, пройшли довгий і складний шлях.

Шанувальники вже давно передбачали, що рано чи пізно вони будуть разом, хоча парочка всіляко приховувала свої почуття на публіці. OBOZREVATEL згадав, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування харизматичного дуету.

Весілля Каменських і Потапенка Instagram@potupinastyaf

Настя Каменських і Олексій Потапенко Instagram @ kamenskux

Музиканти познайомилися в далекому 2006 році. Потап шукав вокалістку, яка виконувала б йому приспіви. І одного разу друзі порадили зв'язатися з Настею, яка погодилася на такий крок. Потапенко побачив в артистці великий потенціал і запропонував створити проект "Потап і Настя".

"Потап і Настя" (початок спільної діяльності) novafisha

Перший спільний трек "Без любові" став справжнім хітом, чого самі музиканти навіть і не очікували. Їх почали запрошувати на масштабні заходи. Уже в 2007 році парочка перемогла на III Всеросійському конкурсі "П'ять зірок" і отримала право виконати гімн Олімпіади 2014 року.

Відео: "Потап і Настя" - "Без любові"

У 2008 році "Потап і Настя" випустили дебютну платівку "Не пара", підкоривши слухачів на всьому пострадянському просторі. Хіти з альбому були у всіх музичних чартах, їх слухали всі, починаючи з 8 років. Дует був настільки популярним, що часом давав по кілька концертів на день.

Кліп: "Потап і Настя" - "Не пара"

Потапенко був одружений на продюсері Ірині Горовій, яка народила йому сина. Їхні стосунки були у всіх на виду і начебто нічого не віщувало біди. Поки в 2013 році в мережу не злили знімки з Куби, на яких двоє людей, які були дуже схожі на Каменських і Потапенка, цілувалися на пляжі. Горова тоді відреагувала м'яко, заявивши, що більше здивувалася б, якщо Олексій цілувався з хлопцем.

Олексій Потапенко з сином Instagram @ potupinastyaf

Олексій Потапенко та Ірина Горова Starlife

Каменських тоді розповідала журналістам, що дійсно їздила на курорт. Правда вона відповідала, що робила це одна, тому що любить самотність, до того ж, у відпустці працювала над новою піснею. Як би там не було, шлюб Потапенка розвалився у 2014 році, а Настю на публіці бачили виключно з ним, і ні з ким більше.

Репортаж 2013 року про романі Каменських і Потапа

До 2016 року "Потап і Настя" активно виступали разом. Вони випустили успішні платівки: "Не люби мне мозги", "Все пучком", "Щит и мяч", пісні з яких неодноразово ставали літніми хітами. Тоді ж вони поїхали у великий всесвітній тур "Золоті кити" до ювілею створення дуету.

Відео: "Потап і Настя" - "Чумачечая весна"

Але вже в 2017 році парочка шокувала шанувальників заявою про припинення спільної діяльності. Вони почали сольну кар'єру, як ПТП і NK.

Відео: "Потап і Настя" оголосили про перерву в спільну діяльність

Чутки, здогади про стосунки

Настя зізнавалася, що стосунки з Потапом в гурті були дуже напруженими. Вони багато сварилися, не знаходили компромісу. Чим більшим ставав успіх, тим важче було працювати разом. Хоча в одному з останніх інтерв'ю Каменських розповіла, що саме союз із Потапенком дав їй колосальний досвід у кар'єрі.

Відео: Настя Каменських зізналася про сварки і досвіді з Потапом

Інформація про їхній роман ходить в мережі давно, але в 2017 році про це стали говорити частіше. Каменських і Потап неодноразово відвідували одні й ті ж курорти одночасно. Наприклад у вересні 2018 року ці фірми похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом на відпустку до Італії. Хоча всі знімки публікували окремо один від одного.

Відпочинок в Італії - Настя Каменських

Відпочинок в Італії - Олексій Потапенко

Настя і Потап із зеленою бородою Instagram @ potupinastyaf

Кілька разів шанувальники помічали на пальці Насті кільце, що нагадувало обручку. Фанати навіть припускали, що парочка відправилася в США, щоб таємно одружитися.

Настя Каменських з кільцем на пальці Instagram @ kamenskux

Настя Каменських ретельно приховувала свої стосунки, чим тільки підігрівала інтерес публіки. У 2019 вона сказала, що не може нічого говорити про Потапа, а ще жартома натякнула на зв'язок із секс-символом української естради Олегом Винником.

Також шанувальники неодноразово підозрювали артистку у вагітності, хоча сама вона заявляла, що ніколи в житті не народжувала. А пізніше "бальзам на душу" фанатам пролила зізнанням, що хоче дітей і обов'язково доб'ється своєї мети.

Відео: Настя Каменських зізналася, що хоче дітей

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