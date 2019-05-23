Весілля Потапа і Каменських: як розвивалися стосунки зоряної пари

Поп-діва Настя Каменських (NK) і репер Олексій Потапенко (Потап), які нарешті одружуються 23 травня, пройшли довгий і складний шлях.
Шанувальники вже давно передбачали, що рано чи пізно вони будуть разом, хоча парочка всіляко приховувала свої почуття на публіці. OBOZREVATEL згадав, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування харизматичного дуету.
Весілля Каменських і Потапенка
Instagram@potupinastyaf
Настя Каменських і Олексій Потапенко
Instagram @ kamenskux
Музиканти познайомилися в далекому 2006 році. Потап шукав вокалістку, яка виконувала б йому приспіви. І одного разу друзі порадили зв'язатися з Настею, яка погодилася на такий крок. Потапенко побачив в артистці великий потенціал і запропонував створити проект "Потап і Настя".
"Потап і Настя" (початок спільної діяльності)
novafisha
Перший спільний трек "Без любові" став справжнім хітом, чого самі музиканти навіть і не очікували. Їх почали запрошувати на масштабні заходи. Уже в 2007 році парочка перемогла на III Всеросійському конкурсі "П'ять зірок" і отримала право виконати гімн Олімпіади 2014 року.
Відео: "Потап і Настя" - "Без любові"
У 2008 році "Потап і Настя" випустили дебютну платівку "Не пара", підкоривши слухачів на всьому пострадянському просторі. Хіти з альбому були у всіх музичних чартах, їх слухали всі, починаючи з 8 років. Дует був настільки популярним, що часом давав по кілька концертів на день.
Кліп: "Потап і Настя" - "Не пара"
Потапенко був одружений на продюсері Ірині Горовій, яка народила йому сина. Їхні стосунки були у всіх на виду і начебто нічого не віщувало біди. Поки в 2013 році в мережу не злили знімки з Куби, на яких двоє людей, які були дуже схожі на Каменських і Потапенка, цілувалися на пляжі. Горова тоді відреагувала м'яко, заявивши, що більше здивувалася б, якщо Олексій цілувався з хлопцем.
Олексій Потапенко з сином
Instagram @ potupinastyaf
Олексій Потапенко та Ірина Горова
Starlife
Каменських тоді розповідала журналістам, що дійсно їздила на курорт. Правда вона відповідала, що робила це одна, тому що любить самотність, до того ж, у відпустці працювала над новою піснею. Як би там не було, шлюб Потапенка розвалився у 2014 році, а Настю на публіці бачили виключно з ним, і ні з ким більше.
Репортаж 2013 року про романі Каменських і Потапа
До 2016 року "Потап і Настя" активно виступали разом. Вони випустили успішні платівки: "Не люби мне мозги", "Все пучком", "Щит и мяч", пісні з яких неодноразово ставали літніми хітами. Тоді ж вони поїхали у великий всесвітній тур "Золоті кити" до ювілею створення дуету.
Відео: "Потап і Настя" - "Чумачечая весна"
Але вже в 2017 році парочка шокувала шанувальників заявою про припинення спільної діяльності. Вони почали сольну кар'єру, як ПТП і NK.
Відео: "Потап і Настя" оголосили про перерву в спільну діяльність
Чутки, здогади про стосунки
Настя зізнавалася, що стосунки з Потапом в гурті були дуже напруженими. Вони багато сварилися, не знаходили компромісу. Чим більшим ставав успіх, тим важче було працювати разом. Хоча в одному з останніх інтерв'ю Каменських розповіла, що саме союз із Потапенком дав їй колосальний досвід у кар'єрі.
Відео: Настя Каменських зізналася про сварки і досвіді з Потапом
Інформація про їхній роман ходить в мережі давно, але в 2017 році про це стали говорити частіше. Каменських і Потап неодноразово відвідували одні й ті ж курорти одночасно. Наприклад у вересні 2018 року ці фірми похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом на відпустку до Італії. Хоча всі знімки публікували окремо один від одного.
Відпочинок в Італії - Настя Каменських
Відпочинок в Італії - Олексій Потапенко
Настя і Потап із зеленою бородою
Instagram @ potupinastyaf
Кілька разів шанувальники помічали на пальці Насті кільце, що нагадувало обручку. Фанати навіть припускали, що парочка відправилася в США, щоб таємно одружитися.
Настя Каменських з кільцем на пальці
Instagram @ kamenskux
Настя Каменських ретельно приховувала свої стосунки, чим тільки підігрівала інтерес публіки. У 2019 вона сказала, що не може нічого говорити про Потапа, а ще жартома натякнула на зв'язок із секс-символом української естради Олегом Винником.
Також шанувальники неодноразово підозрювали артистку у вагітності, хоча сама вона заявляла, що ніколи в житті не народжувала. А пізніше "бальзам на душу" фанатам пролила зізнанням, що хоче дітей і обов'язково доб'ється своєї мети.
Відео: Настя Каменських зізналася, що хоче дітей
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року з'явилася інформація, що артисти готуються до весілля, що заплановано на 23 травня. Каменських і Потапа вже почали масово вітати в мережі.
На церемонії 23 травня буде присутньою колишня дружина Потапа Ірина Горова.
Пізніше Каменських поділилася планами на літо, однак шанувальники були обурені, що вона нічого не сказала про весілля.
23 травня Потам підтвердив, що одружується на Каменських. Він опублікував миле відео з зізнаннями Насті.
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