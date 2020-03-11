Весілля онучки Єлизавети II опинилося під загрозою зриву: що сталося

Весілля онучки королеви Великобританії Єлизавети II Принцеси Беатріс виявилося під загрозою зриву через а коронавірус. Так, торжество повинно відбутися 29 травня 2020 року.

Принцеса Беатріс стане дружиною італійського мільярдера Едоардо Мапеллі-Моцці. Про це повідомляє видання The Daily Telegraph.

Daily Mail

Родичі 37-річного нареченого родом з Ломбардії, а цей італійський регіон був закритий на карантин через спалах коронавірусу.

"Коронавірус підкинув проблем. Не дивлячись на те, що немає ніяких припущень, чи залишиться Італія в ізоляції до кінця травня, очевидно, що ситуація, що склалася може внести корективи в списки гостей весілля", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про те, що Беатріс і Едоардо збираються одружитися, з'явилася ще в квітні 2019 року. Тоді інсайдери розповіли, що вони були неймовірно щасливі і відкрито говорили про шлюб.

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