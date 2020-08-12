Весілля "Холостяка" Добриніна і Квіткової: з'явилися перші фото та відео зі свята

21-річна обраниця головного героя "Холостяка-9" Даша Квіткова та 32-річний Нікіта Добринін влаштували гучне весільне святкування в одному з закладів Києва.

Фотографіями з події наречена поділилася на своїй сторінці в Instagram. Дівчина показала одну зі своїх суконь, а також образи подружок нареченої (фото дивіться нижче).

Квіткова з подружками нареченої Instagram @kvittkova

Через пандемію коронавірусу та введення карантину закохані вимушені були перенести весілля. Також відомо, що за лічені дні до свята парі довелося змінити локацію. Закохані планували зібрати гостей на терасі на даху. Проте сусідам такі плани не сподобалися.

Даша Квіткова показала свій образ Instagram @kvittkova

"Пищу від щастя! Це сталося", – підписала фото Квіткова.

Даша Квіткова показала свій образ Instagram @kvittkova

Розділити з молодятами їхнє щастя завітали й зіркові гості. Зокрема, на урочистій події були присутні співачка Оля Цибульська та ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетник з дружиною Христиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня Добринін і Квіткова офіційно зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. На церемонію прийшли близькі родичі й друзі.