Весілля Аліни Гросу: з'ясувалися нечувані витрати на свято

23 червня українська співачка й актриса Аліна Гросу, яка живе в Росії, вийшла заміж. Так, свято пройшло в розкішному особняку Villa Arvedi у передмісті Верони.

Оренда вілли такого класу у вихідні на шість годин коштуватиме приблизно 10 тисяч євро, пише "Комсомольская правда в Украине".

instagram.com/bilyk_iryna

Ціна на оренду коливається залежно від кількості гостей. Проведення офіційної церемонії оплачується окремо — це ще 3-4 тисячі євро. Меню в середньому обходиться в 250 євро на людину. Як правило, в нього входять чотири страви, шампанське, соки, холодні та гарячі канапе, вино під час вечері.

Особняк Villa Arvedi Idoitaly

Вілла розташовується біля підніжжя пагорба, з якого відкривається вид на долину, де ростуть вікові оливкові дерева та виноградники. В'їжджаючи на територію вілли, по обидва боки від дороги розташовані італійські сади.

Villa Arvedi Italian Ways

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році шанувальники Аліни Гросу запідозрили, що вона збирається вийти заміж. Приводом стала фотографія у весільній сукні, яку співачка опублікувала в соцмережі.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Тоді ніхто не міг розгледіти його обличчя.

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