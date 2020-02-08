"Веселе дитинство було": Asti зробила зізнання про кліп "Девочка, танцуй"

Українська поп-співачка Анна Дзюба (що використовує псевдонім Asti) розповіла, чому не боялася під час зйомок кліпу "Девочка, танцуй", який разом з Artik презентувала напередодні.
Відео було опубліковано 7 лютого, і всього за добу зібрало майже 500 тисяч переглядів, завдяки чому високо піднялося в трендах YouTube. Також про ролик вже є в мережі багато хороших відгуків від знаменитостей.
Asti на своїй сторінці в Instagram активно репостить в сторіз всі позитивні реакції.
Одна із слухачок жахнулася на моменті, як Дзюба поклала розкриту долоню на стіл і осколком била між пальців, не дивлячись: "Як ти це робила? Страшно дивитися".
"Реально не дивилася навіть на осколок)) Веселе дитинство було", - відповіла їй співачка.
Оскільки сторіз тримаються всього добу, ми завантажили відео на YouTube:
Повне відео кліпу можна подивитися тут:
Зауважимо, що група Artik & Asti була заснована в 2010 році продюсером Артемом Умрихіним із Запоріжжя, який до цього працював з такими знаменитостями як Юлія Савічева, Іван Дорн, Анна Седокова.
З ним співає Дзюба, і разом вони відзначилися такими хітами як "Грустный дэнс", "Неделимы", "Тебе все можно", "Никому не отдам".
З днем народження, мій дорогий і рідний чоловік! @artikselfmade Чи не вмію писати привітання в інст, це дуже інтимно для мене) Нам просто так з тобою пощастило! Ми щиро цінуємо і любимо тебе 😁🙏🏼❤️❤️❤️ топитиму за тебе і за нашу сім'ю завжди! Тому що так нікому не щастить! Люблю вас всіх сильно! Моя опора @ jro888 @artikselfmade, моя сім'я! Нескінченного міцного здоров'я, веселих і щасливих малюків, тобі, Бос, вічного натхнення і терпіння на всіх нас! Любимо тебя !!! 😊❤️ накидали йому поздоровлень від мене, будь ласка?)))
Разом з кліпом 7 лютого 2020 року презентували міні-альбом "7 (Part 2)" з семи композицій загальною тривалістю майже 25 хвилин.
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