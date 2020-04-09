"Весь світ об'єднався, а Україна – ні!" Потап жорстко вгамував туристів, які відмовилися від обсервації

Український репер Потап жорстко висловився про туристів, які повернулися в Україну і не захотіли залишатися на обсервації.

Так, він заявив, що через некоректну поведінку людей Україну чекає справжня катастрофа. Про це Потап повідомив в своєму підкасті на Youtube (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Я розумію, що складно бути закритим два тижні. Ти прилетів з В'єтнаму і хочеш поїхати відразу на Бесарабку. Це приклад того, чому в Україні ще не розпочалася, але почнеться справжня катастрофа", - сказав Потап.

Скріншот з відео

"Ви що долбодятли? Ну ви закриті, ну така ситуація. Пандемія. Весь світ об'єднався. Світ об'єднався, а Україна не об'єдналася. Тому що "моя хата з краю", - додав артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап випустив пісню, яку присвятив карантину через коронавірус. Свій трек артист так і назвав "Карантин".

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