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31 березня • оновлено в 22:46
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"Весь світ ненавидить росіян!": Гордон жорстко осадив Лоліту за підтримку Путіна

10.7т
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Український журналіст Дмитро Гордон жорстко осадив російську співачку українського походження Лоліту.

Гордон висловився під час інтерв'ю з Лолітою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Весь світ ненавидить росіян!": Гордон жорстко осадив Лоліту за підтримку Путіна

Скріншот з відео

"Чому весь світ, с*ка, росіян ненавидить? Ближче, ніж Болгарія, у росіян не було нікого, це ж ваші "братушки" були! Чому їх зараз скрізь ненавидять. Їх взагалі десь люблять? Навіть болгари вас стали ненавидіти. Всі їх ненавидять. Чому? Тому що Росія, с*ка, скрізь лізе. В Україну лізе, в Молдову, в Грузію, в Сирію, с*ка, лізе, а Сербія і Чорногорія?" – сказав Гордон.
"Весь світ ненавидить росіян!": Гордон жорстко осадив Лоліту за підтримку Путіна

Скріншот з відео

Також він висловився про федеральні канали Росії.

"Всі ці 6 років, із 2014 року в прайм-тайм, на всіх с*ка федеральних каналах тема України. В Росії ж проблем немає, все добре. Тобі не противні федеральні канали? Той же, бл*дь, покидьок Соловйов. Тобі не противно самій?" – додав журналіст.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка українського походження Лоліта Мілявська зробила скандальну заяву про війну на Донбасі. Так, вона заявила, що Росія не починала цей конфлікт.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Лоліта Дмитро Гордон
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Вся европа x0xл0в полюбила когда из за них пришлось в водить санкции россии ,были потеренны тысячи рабочих мест и милионные убытки ,в франции и испании фермеры свозили свою продукцию и даже навоз на площади возле мерий. и осбенно европе "полюбили" Америкацевпосле срыва канрактов по "Мистралям"завад на грани закрытия,а россия строит свой завод.....и т .д.и за украинских 6eндepл0г0в которых любят в" польше "беларусии и в самой украине.Спрасите у французов про любовь к украине!
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
и пока украинская армия защищала европу от россии ,россия спасоет европу французская газета Agoravox завершение приводит комментарии французских читателей, который высоко оценили действия России и сами теперь ждут помощи: "Вы их не любите, но они человечнее ваших союзников, которые помогают вам, только когда вы им платите" "Спасибо русским, они заслуживают большого уважения" "Европейским странам помогают русские" "Мне стыдно быть французом" "Позор ЕС, который дает погибнуть Италии" "Хорошо, что есть русские" "Мы ждем вас во Франции!"
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коршун федот
коршун федот
Мокши!! Это факт. "Прошу отнестись с пониманием»(с)
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Перемога скоро
Перемога скоро
коршун федот, это не факт, это свiдомая аксиома. Типа как 24-ая российско-вукраинская во.йна или святость Революции Ги.дности 2.0. :)
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Так и есть, все ненавидят сруских, это как сосед дол.боеб, лезет пьяный со всеми драться, сцыт в парадном, в лифте палит кнопки
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