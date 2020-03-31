Український журналіст Дмитро Гордон жорстко осадив російську співачку українського походження Лоліту.

Гордон висловився під час інтерв'ю з Лолітою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Чому весь світ, с*ка, росіян ненавидить? Ближче, ніж Болгарія, у росіян не було нікого, це ж ваші "братушки" були! Чому їх зараз скрізь ненавидять. Їх взагалі десь люблять? Навіть болгари вас стали ненавидіти. Всі їх ненавидять. Чому? Тому що Росія, с*ка, скрізь лізе. В Україну лізе, в Молдову, в Грузію, в Сирію, с*ка, лізе, а Сербія і Чорногорія?" – сказав Гордон.

Скріншот з відео

Також він висловився про федеральні канали Росії.

"Всі ці 6 років, із 2014 року в прайм-тайм, на всіх с*ка федеральних каналах тема України. В Росії ж проблем немає, все добре. Тобі не противні федеральні канали? Той же, бл*дь, покидьок Соловйов. Тобі не противно самій?" – додав журналіст.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка українського походження Лоліта Мілявська зробила скандальну заяву про війну на Донбасі. Так, вона заявила, що Росія не починала цей конфлікт.

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