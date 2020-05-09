"Весь час плакала, пішла до психолога": фаворитка "Холостяка" розповіла, як пішла з шоу

Фаворитка в шоу "Холостяк 10" Христина, яка покинула проект в десятому випуску, розповіла, як пережила розставання з Максом Михайлюком.

Так, за словами дівчини, їй довелося звернутися до психологів, так як самостійно впоратися з розривом з холостяком було складно. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram.

"Я не боюся. Тепер я вільна... О 4 ранку судомно збирала речі з готелю, немов втікала. Повторювала тільки: " я просто хочу додому". Закинувши речі в багажник, я зачинила двері машини і розридалася. Я залишилася наодинці з собою. Без камер. Без прослушки. Без знімальної групи. Без Макса", – емоційно висловилася дівчина.

Холостяк 10: Христина покинула проект

Головний герой шоу "Холостяк" Макс Михайлюк прийняв рішення припинити будувати відносини з Христиною після того, як кілька разів спіймав її на брехні. Сама дівчина вказала, що не знала, як пояснити свою поведінку.

"Я не хотіла приймати той факт, що "НАС" більше немає. Я дійсно в це не вірила. Я цілими днями плакала і нічого не хотіла робити. Антипатія до всього і навіть до себе. Заспокоїти свої думки я так і не змогла. "Дійсно? Через волосся?" У той момент я не розуміла, що справжня причина криється в іншому... Найкращий рішенням стало – звернутися до психолога", – додала Христина.

Ексфаворитка холостяка також підкреслила, що у неї дійсно були до нього почуття.

"Причина того, що я пішла – не в волоссі, а в тому, що мені дійсно не вистачило сміливості бути з Максом до кінця щирою. У мене дійсно були почуття до Макса і я боялася його втратити, зробивши щось не так. Причина в тому, що я справді не показувала свої емоції ", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому, дев'ятому випуску шоу "Холостяк" покинула Аліна. На думку Макса, дівчина не змінилася за весь час перебування на проекті і поки не готова до серйозних стосунків.