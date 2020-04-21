"Вермішель в голові!" Собчак і Канделакі розв'язали нову війну на публіці

Багаторічна війна російської телеведучої Ксенії Собчак та її колеги Тіни Канделакі спалахнула з новою силою.

Так, новий виток конфліктів знаменитостей почався тиждень тому після того, як Собчак викрила Канделакі в "лютому фотошопі". Вона помітила, що в кадрі біля преса телеведучої покосилися дерева і додала, що після такого не прислухатися б до фітнес-порад, які роздає Тіна.

Ксенія Собчак і Тіна Канделакі

Тіна Канделакі Фото: Telegram-канал "Кровавая барыня"

Канделакі одразу ж відповіла Собчак з сарказмом, назвавши її "єдиною теледівою, яка протикає дно рейтингів". Але на цьому скандал не закінчився.

Через кілька днів Собчак різко висловилася про російських блогерів, які влаштовують дивні челенджі в мережі. Вона заявила, що їй дивно, коли дорослі люди "обливають себе якоюсь гидотою, святково одягаються, щоб винести сміття, їдять гірчицю ложками, відрізають жмутки волосся і купаються в макаронах".

Ксенія Собчак і Ольга Бузова

Канделакі поспішила встати на захист блогерів і порадила Ксенії відноситись до цього простіше, адже та сама ще недавно шокувала публіку, катаючись під час весілля в катафалку.

"Тінатін готова підтримати будь-яку дурість, якщо виявиться, що я цю дурість не підтримую. І все б нічого, але підтримувати дурість дурістю – це особливий гуманізм. Втім, хто на що здатний. Хтось наповнює вермішеллю ванну, а у когось вермішель в голові", – висловилася Собчак.

Ксенія Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

До речі, тепер темою суперечки Собчак і Канделакі став вчинок Івана Охлобистіна, який відвідав церкву на Великдень. Ксенію обурила участь актора в таємній службі "для обраних" разом зі всією його сім'єю. Адже, як вона зазначила, тільки недавно одна з доньок Охлобистіна перехворіла на коронавірус.

Канделакі й тут миттєво відреагувала на коментар Собчак.

Тіна Канделакі Фото: rtvi.com

"Люблю, коли такі люди показують свою сутність у світлий день. У соцмережі Telegram стало популярним відео про "VIP-службу для VIP-панів". Це діти Охлобистіна, чи що, VIP-панове? Всі люди, які тремтливо ставляться до православ'я, розуміють, що пасхальне богослужіння – це святе. Так навіщо хайпувати на людях, які вирішили все-таки зібратися за зачиненими дверима для молитви (а не для плотських утіх, на секундочку). Це вам не шашлики", – заявила вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський шоумен Максим Галкін різко осадив телеведучу Ксенію Собчак після того, як вона розкритикувала челенджі в мережі.