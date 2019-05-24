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Вєрка Сердючка запалила на весіллі Потапа і Каменських: відео

8.3тЧитати матеріал російською

Український музикант Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, запалив на весіллі співачки Насті Каменських (NK) і репера Олексія Потапенко (Потап). Артист виконав кілька своїх пісень і вразив публіку своїм виступом.

Гості танцювали і підспівували під улюблені хіти. Фото і відео з виступу Данилка опублікували в соціальній мережі Instagram.

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

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"Це кохання видно з космосу!" Перший танець Потапа і Насті розчулив мережу. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
"Потап і Настя"Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)Андрій Данилко
Місце
УкраїнаКиїв
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Новости шоу-бизнеса. Рэпер Потап женился на Насте Каменской. Хотя на его месте так поступил бы каждый. А ещё есть опасение, что молодая семья обезрэперит Потапа.
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