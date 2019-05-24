Вєрка Сердючка запалила на весіллі Потапа і Каменських: відео

Український музикант Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, запалив на весіллі співачки Насті Каменських (NK) і репера Олексія Потапенко (Потап). Артист виконав кілька своїх пісень і вразив публіку своїм виступом.
Гості танцювали і підспівували під улюблені хіти. Фото і відео з виступу Данилка опублікували в соціальній мережі Instagram.
Вєрка Сердючка
NewsOne
Яскраво одружуємо красиву пару 🤟🏻 @realpotap @kamenskux #serduchkaband #serduchka #magaudio @allenandheath @uaudio @nevaton_mics @dpa_microphones #allenheath #uaudio #dpamicrophones #nevaton
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався у коханні.
Ресторан, в якому відбувалася урочистість, був засекречений, але OBOZREVATEL з'ясував назву закладу, в якому отримав коментар менеджерів.
Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.
Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування дуету.
З'явилися перші відео з офіційної церемонії, де показали, як Потап і Настя обмінялися обручками.
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