Вєрка Сердючка запалила на весіллі Потапа і Каменських: відео

Український музикант Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, запалив на весіллі співачки Насті Каменських (NK) і репера Олексія Потапенко (Потап). Артист виконав кілька своїх пісень і вразив публіку своїм виступом.

Гості танцювали і підспівували під улюблені хіти. Фото і відео з виступу Данилка опублікували в соціальній мережі Instagram.

Вєрка Сердючка NewsOne

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!