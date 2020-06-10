"Великі Вуйки 2": Лілія Ребрик показала фото з-за лаштунків зйомок продовження серіалу
Відома українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик заявила, що зйомки продовження серіалу "Великі вуйки 2" знову відновилися.
Відповідні фото з-за лаштунків вона оприлюднила у Instagram.
"Так! Стартували зйомки другого сезону серіалу "Великі Вуйки". І я щаслива знову зустрітися з усією прекрасною командою. Ми скучили!" – написала вона.
За словами телеведучої, новий сезон буде "ще яскравішим, ще гарячішим, багато неочікуваних поворотів на вас чекає".
Ребрик подякувала підписникам за варіанти щодо можливих ролей в попередньому дописі.
"Так багато цікавих ідей, кого я б могла зіграти. Сподіваюся, продюсери візьмуть це до уваги!" – наголосила зірка.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, як пройшов допрем'єрний показ найочікуванішої комедії осені "Великі Вуйки" на "1+1".