Відома українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик заявила, що зйомки продовження серіалу "Великі вуйки 2" знову відновилися.

Відповідні фото з-за лаштунків вона оприлюднила у Instagram.

"Так! Стартували зйомки другого сезону серіалу "Великі Вуйки". І я щаслива знову зустрітися з усією прекрасною командою. Ми скучили!" – написала вона.

Серіал "Великі вуйки 2" Instagram Лілії Ребрик

За словами телеведучої, новий сезон буде "ще яскравішим, ще гарячішим, багато неочікуваних поворотів на вас чекає".

Ребрик подякувала підписникам за варіанти щодо можливих ролей в попередньому дописі.

"Так багато цікавих ідей, кого я б могла зіграти. Сподіваюся, продюсери візьмуть це до уваги!" – наголосила зірка.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як пройшов допрем'єрний показ найочікуванішої комедії осені "Великі Вуйки" на "1+1".

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