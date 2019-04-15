"Велике прохання повернути!" Влад Яма потрапив у безглузду ситуацію в Одесі

Відомий український хореограф Влад Яма розповів про неприємний інцидент, який з ним трапився в Одесі.

Так, Влад опублікував у своєму Instagram-акаунті відео, в якому поскаржився, що вночі, 15 квітня, з його машини зловмисники познімали дзеркала (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Друзі, мені часто пропонували допомогу в Одесі, ось зараз можна. Сьогодні о 3.10 ночі на Успенської 55 з машини зняли дзеркала. Велике прохання повернути. Або повернути умільців, краще без рук", — підписав відео артист.

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У ролику також зазначається, що на лобовому склі залишили записку з номером телефону, щоб за гроші повернути власнику викрадене.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома російська телеведуча і актриса Лєра Кудрявцева поскаржилася на те, що у неї вкрали гаманець із грошима та банківськими картами під час відпустки в Лондоні.

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